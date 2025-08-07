Hälso- och sjukvårdsansvarig sjuksköterska vid Mo Gård
2025-08-07
Vill du vara med och leda en verksamhet som gör en verklig skillnad i människors liv? Vi söker hälso- och sjukvårdsansvarig sjuksköterska tillika chef för hälso- och sjukvårdsenheten.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där vi tillsammans skapar meningsfulla och utvecklande dagar för brukare.
Som Hälso- och sjukvårdsansvarig har du det övergripande ansvaret för det kommunala Häls- och sjukvårdsansvaret i LSS-verksamheten. Funktionen motsvarar rollen som MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) inom kommunal verksamhet. Ditt ansvar är att samordna de medicinska insatserna och det kvalitetssäkrande arbetet för hela bolagets LSS-verksamhet, tillsammans med operativa sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal i de olika regionerna där vi har verksamhet. Enheten består av idag av fyra operativa sjuksköterskor, två arbetsterapeuter och en fysioterapeut.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitét och patientsäkerhet för Mo Gårds samtliga verksamheter och i din roll kommer du att leda hälso- och sjukvårdsorganisationen. Du arbetar självständigt med att driva, leda, följa upp, kvalitetssäkra ditt och verksamhetens arbete. Du arbetar efter uppsatta mål och strävar efter att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, kollegor, chef och andra yrkeskategorier.
Ditt arbete utgår från lagkrav och riktlinjer samt viktiga utvecklingsområden som du och ledningen identifierar. Du arbetar nära Kvalitetsenhetens specialister och verksamhetsutvecklare, med ett tvärfackligt arbetssätt för att nå bästa resultat. Som hälso- och sjukvårdsansvarig sjuksköterska ingår du i Mo Gårds ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Du arbetar nära tillståndsbärande enhetschefer i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
- Utveckla och implementera arbetssätt, riktlinjer och rutiner för patientsäkerhet.
- Ge stöd, information och viss utbildning till chefer och personal.
- Samverka med externa aktörer inom hälso- och sjukvården.
- Följa upp och utvärdera kvaliteten på vården.
- Leda hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet och gärna erfarenhet av LSS verksamhet. Du behöver ha erfarenhet från lednings- utvecklings- eller utredningsarbete, och haft tidigare personalansvar. Du är väl förtrogen med lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och har förmåga att kunna leda och handleda personal samt god förmåga att analysera och bedöma vårdens kvalitét och säkerhet.
I ditt arbete har du ett professionellt förhållningssätt, är initiativtagande och har förmåga till självständigt ställningstagande. Du har ett genuint intresse och erfarenhet av att utveckla och förbättra arbetsmetoder och processer. I arbetet tar du hänsyn till flera perspektiv, har förmåga till en helhetssyn och kan göra korrekta avvägningar. I ditt ledarskap skapar du engagemang, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas och trivas i sitt arbete. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, förmåga att planera, strukturera och driva arbetet fram mot uppsatt mål.
Du har en god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig muntligt och i skrift samt kan arbeta digitalt. Du är ansvarsfull, trygg i dig själv, samarbetsorienterad och bygger tillitsfulla relationer.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Hos oss kliver du in i ett värderingsstyrt sammanhang och en verksamhet i tillväxt. Här blir du en självklar och uppskattad del av vår gemensamma framgång - där ditt engagemang och din kompetens är avgörande för verksamhetens utveckling. Samarbete, förtroende och gemensam riktning står i fokus. En viktig framgångsfaktor för Mo Gård är samarbete mellan olika funktioner, olika kompetenser ger förutsättning för utveckling och problemlösning.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal (Hälsa, vård och övrig omsorg - Fremia), ett generöst friskvårdsbidrag och olika personalsociala insatser som främjar gemenskap och välmående.
Läs mer om oss - https://www.mogard.se/
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och vi tillämpar individuell lönesättning.
Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig, du kan mejla, VD, johanna.bergstrand@mogard.se
eller personalavdelningen@mogard.se
.
Känner du igen dig i det vi söker och vill vara med och bidra till vår utveckling? Då ser vi med stor glädje fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag 2025-08-17.
