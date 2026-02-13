Hälso- och sjukhuskurator till Mottagning för personlighetssyndrom
2026-02-13
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Legitimerad hälso-och sjukhuskurator till Mottagning för personlighetssyndrom
Om mottagningen för personlighetssyndrom
Mottagningen ingår i vår sektion för öppenvård och är lokaliserad i trivsamma lokaler nära Skogskyrkogårdens T-bana. Mottagningen riktar sig till patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) samt är på väg att utveckla behandlingsmodeller för övriga personlighetssyndrom. Vårt uppdrag är att genomföra fördjupad utredning samt behandling för målgruppen. Vi har ett brett behandlingsutbud och utvärderar och utvecklar vår verksamhet med patientsäkerheten i fokus. På mottagningen arbetar specialistläkare i psykiatri, specialistsjuksköterskor, fysioterapeut, kurator, psykologer, psykoterapeuter, undersköterska samt medicinska sekreterare.
Ledningen på mottagningen består av medicinskt ansvarig läkare, enhetschef samt biträdande enhetschef.
Vi söker nu en erfaren kurator med vana av psykosocialt arbete inom psykiatri. För tjänsten krävs socionomexamen samt legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Därtill är det meriterande med en bred yrkesprofil förvärvad genom utbildning eller praktisk erfarenhet inom vård och omsorg.
Vi söker dig som har erfarenhet av ett arbete med patienter med personlighetssyndrom. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapeututbildning i KBT eller motsvarande utbildning. Erfarenhet av att arbeta med nätverksarbete, rådgivning och samverkan med myndigheter inom ramen för den psykiatriska vården är centralt för rollen.
Ditt arbete som kurator
Ditt arbete består av psykosociala bedömningar, krishantering samt stödjande och uppföljande samtal med patienter och/eller deras närstående utifrån rekommendationer enligt SLSO:s vårdprocesser för vuxenpsykiatri. På mottagningen utgår vi främst ifrån vårdprocessen för EIPS.
Som kurator har du en viktig roll i att stötta patienter i kontakten med Försäkringskassan, kommunen och andra externa parter. Du är en värdefull styrka för våra behandlingsteam. Med din specifika kompetens bidrar du till vårdplanering samt till samordnad individuell vårdplanering (SIP) i samarbete med övriga medarbetare i våra behandlarteam. Teamen på mottagningen består av olika professioner i syfte att skapa en gemensam förståelse för patientens vårdbehov. Förutom att du kommer att vara en nyckelperson för övriga behandlare kommer ungefär hälften av dina arbetets insatserna bestå av uppföljning av ett antal individuella patienter som du är fast vårdkontakt (FVK) för.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har lätt att samarbeta med människor och är flexibel avseende olika arbetsuppgifter. Du har ett genuint intresse för att arbeta med patienter med personlighetssyndrom och förstår vikten av ett stabilt och professionellt bemötande. Vi kan lova dig att du kommer till en mottagning med hjärta, kompetens och engagemang.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och kan arbeta självständigt i samarbete med övriga kollegor. Du trivs med att arbeta i team och vill bidra med din specifika kuratorskompetens för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling. Du har en empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för nya människor. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att arbeta med kvalificerad behandling på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Vi kan lova dig att du kommer till en mottagning med hjärta, kompetens och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
