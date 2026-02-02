Hälsinglands tingsrätt söker tf. rådman, en eller flera
2026-02-02
Arbetet innebär
Som tf. rådman vid Hälsinglands tingsrätt handlägger du samtliga på tingsrätten förekommande mål- och ärendetyper. Att vara tf. rådman innebär att du utför ett kvalificerat juridiskt arbete, som är mycket intressant och omväxlande. Ingen dag är den andra lik och arbetet är fritt men även ansvarsfullt. Det finns goda möjlighet att själv planera och styra över sitt arbete samt att i viss utsträckning arbeta hemifrån.
Kvalifikationer m.m.
Du som söker ska ha erfarenhet från arbete som ledamot eller fiskal i överrätt eller under minst sex månader ha utfört en överrättsfiskals arbetsuppgifter. Det är meriterande om du är eller har varit ordinarie domare eller är eller har varit hovrättsassessor.Arbetet som tf. rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil (https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/domarnamnden/kravprofil-for-ordinarie-domare.pdf)
för ordinarie domare.För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme. säkerhetsmedvetande och lämplighet. Vi ställer krav på att du står upp för laglydighet, demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen
Hälsinglands tingsrätt är en trevlig arbetsplats där arbetssättet präglas av ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna inom domstolen. I organisationen bedrivs en kontinuerlig verksamhetsutveckling och vi arbetar tillsammans för att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet.Tingsrätten flyttade under våren 2023 in i nya ändamålsenliga lokaler i centrala Hudiksvall. Det är sammanlagt omkring 30 medarbetare vid domstolen.Hudiksvall ligger vid havet och erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv med närhet till skog och fjäll. Det närmaste havsbadet ligger bara 10 minuter från stads-kärnan. På vintern finns goda möjligheter till skidåkning. I Hälsingland finns flera slalombackar. Järvsöbacken och Hassela Ski Resort ligger inom domkretsen. I Hudiksvall är det korta avstånd och goda kommunikationer varför det är enkelt att resa till arbetet. Det är också bra kommunikationsmöjligheter med tåg eller bil till och från Hudiksvall.
Mer information om tingsrätten finns här (https://www.domstol.se/halsinglands-tingsratt/).
Övriga upplysningar
Anställningarna är tidsbegränsade anställningar om 6 månader eller som längst 12 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sveriges Domstolar, Hälsinglands tingsrätt Kontakt
