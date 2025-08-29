Hälsinglands tingsrätt söker ordningsvakt (vikariat)
Vilka är vi
Hälsinglands tingsrätt består av en dömande enhet, en beredningsenhet med en målavdelning och en administrativ enhet. Tingsrätten avgör mål och ärenden från kommunerna i Hälsingland. Vid Hälsinglands tingsrätt arbetar för närvarande 25 personer bestående av domare, tingsnotarier, beredningsjurist, domstolshandläggare samt administrativ personal. Är du intresserad av att arbeta i en samhällsviktig och händelserik verksamhet, tillsammans med kunniga och drivna kollegor? Då kan detta vara ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som ordningsvakt har du en viktig uppgift att se till att det råder ordning och säkerhet i domstolarnas lokaler. I rollen som ordningsvakt ingår det även flera arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär. Det är ett omväxlande arbete med varierade arbetsuppgifter.Exempel på arbetsuppgifter som ordningsvakt:* bemanning av säkerhetskontrollen,* bemanning i reception vilket bl.a. innebär hantering av inkommande ärenden och ge service till besökare,* kontakter med olika organisationer såsom vittnesstöd, brottsofferjouren,* administrativa uppgifter såsom exempelvis kopiering av handlingar, planering och fördelning av förhandlingssalar inför kommande förhandlingar, resehantering,* vid behov av höjd säkerhet närvara vid förhandlingar,* förebyggande arbete gällande tingsrättens säkerhet och brandskydd,* bistå med teknisk support i förhandlingssalar,* internservice såsom möblering och iordningsställande av arbetsrum m.m.* hantering av nämndemannastöd,* ta beslut om ersättning för tolk, vittnen och målsägande,* vidimering i tingsrättens ekonomisystem.Ordningsvakten ska i övrigt fullgöra de arbetsuppgifter som lagmannen tilldelar.Ibland kan det finnas behov av helgberedskap.
Vi söker dig som
• har gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning* har giltigt och aktuellt ordningsvaktsförodnande* har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift* har god datorvana* fullgott färgseende* är villig att genomgå polisens utbildning för säkerhetskontroll om du inte innehar detDet är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med säkerhetsteknik såsom larmsystem och CCTV. Tidigare erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, företrädesvis domstol är meriterande och även om du arbetat inom säkerhetskontroll. Om du genomfört utbildningen säkerhetskontroll på domstol är även det meriterande.Eftersom arbetet som ordningsvakt innebär att vara ansiktet utåt är det viktigt att du har ett bra bemötande, ett gott omdöme och en utpräglad känsla för service. Du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och kunna hantera olika uppgifter, människor och oväntade situationer. Vidare är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och följer de förhållningsregler och rutiner som finns. Det är viktigt att du har en hög stresstålighet och har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som ordningsvakt erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig och spännande verksamhet. Eftersom vi är en mindre domstol är bredden av arbetsuppgifter är stor. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom Domstolsverkets regi och andra utbildningar.
Övrig information
Vi söker en ordningsvakt på en tidsbegränsad anställning, vikariat, heltid, till och med 2026-02-28 med start så snart som möjligt, Det kan finnas möjlighet till förlängning.
Sista ansökningsdag är 19 september. Vi arbetar löpande med urvalet, så sök redan idag!
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
