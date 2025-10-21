Hälsinglands tingsrätt söker ordningsvakt
2025-10-21
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vilka är vi
Hälsinglands tingsrätt består av en dömande enhet, en beredningsenhet med en målavdelning och en administrativ enhet. Tingsrätten avgör mål och ärenden från kommunerna i Hälsingland. Vid Hälsinglands tingsrätt arbetar för närvarande 25 personer bestående av domare, tingsnotarier, beredningsjurist, domstolshandläggare samt administrativ personal.
Är du intresserad av att arbeta i en samhällsviktig och händelserik verksamhet, tillsammans med kunniga och drivna kollegor? Då kan detta vara ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som ordningsvakt har du en viktig uppgift att se till att det råder ordning och säkerhet i domstolarnas lokaler. I rollen som ordningsvakt ingår det även flera arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär. Det är ett omväxlande arbete med varierade arbetsuppgifter.Exempel på arbetsuppgifter som ordningsvakt:
• bemanning av säkerhetskontrollen
• bemanning i reception vilket bland annat innebär hantering av inkommande ärenden och ge service till besökare
• internservice såsom bland annat möblering och iordningsställande av arbetsrum
• kontakter med olika organisationer såsom vittnesstöd och brottsofferjouren
• vid behov av höjd säkerhet närvara vid förhandlingar
• förebyggande arbete gällande tingsrättens säkerhet och brandskydd
• bistå med teknisk support i förhandlingssalar
• hantering av nämndemannastöd
• ta beslut om ersättning för tolk, vittnen och målsägande
• administrativa uppgifter såsom exempelvis kopiering av handlingar, planering och fördelning av förhandlingssalar inför kommande förhandlingar och resehantering
• vidimering i tingsrättens ekonomisystem
Ordningsvakten ska i övrigt fullgöra de arbetsuppgifter som lagmannen tilldelar. Ibland kan det finnas behov av helgberedskap.
Vi söker dig som
• har slutförd och godkänd gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
• har god vana och intresse av att arbeta med digitala verktyg och teknik
• fullgott färgseende, eftersom arbete vid röntgenutrustning kräver det
• har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande men om du i stället har en annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer intressant kan utbildning till ordningsvakt bekostas av arbetsgivaren och ske under provanställningstiden. Giltigt ordningsvaktsförordnande är ett krav för att komma i fråga för tillsvidareanställning. Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet av säkerhetsarbete och arbete med säkerhetsteknik.
Eftersom arbetet som ordningsvakt innebär att vara ansiktet utåt är det viktigt att du har ett bra bemötande, ett gott omdöme och en utpräglad känsla för service. Då ni inom teamet delar på ett antal arbetsuppgifter och med kort varsel måste kunna ställa om, krävs en hög ansvarskänsla samt förmåga att ha ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt gällande att rotera mellan arbetsuppgifter. Vidare är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och följer de förhållningsregler och rutiner som finns. Det är viktigt att du har en hög stresstålighet och har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som ordningsvakt erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig och spännande verksamhet. Eftersom vi är en mindre domstol är bredden av arbetsuppgifter är stor. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom Domstolsverkets regi och andra utbildningar.
Praktisk information
Vi söker en ordningsvakt på tillsvidareanställning, heltid, med inledande provanställning 6 månader.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Sista ansökningsdag är 14 november. Vi arbetar löpande med urvalet, så sök redan idag!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
