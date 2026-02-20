Hälsa- och sjukvårdsenheten söker Sjuksköterska
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära människor och göra skillnad i deras vardag?
Hälso- och sjukvårdsenheten i Ystads kommun söker nu en legitimerad Sjuksköterska. Vår verksamhet omfattar vård inom Särskilt boende (SÄBO), Ordinärt boende samt Funktionsnedsättning- och Socialpsykiatrin (FoS). Här möter du patienterna där de är, i deras hem och vardag- med trygghet, kontinuitet och omtanke i fokus.
Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt arbete, men aldrig ensam. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att skapa god och säker vård. Arbetet är varierande och ger stort utrymme för både professionellt ansvar och mänskliga möten.
Som Sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar du för medicinska bedömningar, planering och uppföljning av vårdinsatser. Du arbetar personcentrerat med patientens behov i centrum, hanterar läkemedel och samverkar nära med omvårdnadspersonal, läkare och andra professioner. Dokumentation och arbete enligt gällande lagstiftning är en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
* Är legitimerad Sjuksköterska.
* Har B-körkort, då arbetet innebär förflyttning mellan olika verksamheter.
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, äldreomsorg eller funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin är meriterande.
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, fatta välgrundade beslut och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du värdesätter samarbete och ett gott teamarbete. Du möter patienter, närstående och kollegor med lyhördhet, respekt och ett varmt bemötande, och har ett genuint engagemang för att skapa trygg och personcentrerad vård. Du är strukturerad, flexibel och har lätt för att anpassa dig till varierande arbetsdagar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga din legitimation från socialstyrelsen.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
