Hallvärd Till Kave Bil I Skellefteå - Där Varje Dag Bjuder På Nya Möjlig...

2025-11-07
Letar du efter ett jobb där du får möta nya människor varje dag, arbeta i ett högt tempo och vara en del av ett expansivt företag? Bilgruppen i Norr söker nu en hallvärd till vår anläggning i Skellefteå - en roll för dig som vill bli en viktig del av vårt team och arbeta med välkända bilmärken med fokus på Kia!
Om rollen:
Som hallvärd hos oss får du en varierad och händelserik arbetsdag där ditt främsta uppdrag är att hålla vår bilhall i toppskick och bidra till en förstklassig kundupplevelse.
Du välkomnar våra kunder, stöttar säljare och serviceteam, samt ser till att våra bilannonser alltid är uppdaterade. Du ansvarar även för fotografering och publicering av våra bilar online - en viktig del av vår försäljningsprocess.
Hos oss får du arbeta nära både kunder och kollegor, och utveckla din serviceförmåga i en miljö där ingen dag är den andra lik!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Möta och hjälpa kunder med högsta servicenivå
Hålla bilhallen ren, inbjudande och välorganiserad
Fotografera, annonsera och uppdatera bilannonser
Samarbeta nära med sälj- och serviceteam
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och gillar ett högt tempo
Noggrann och har god datorvana
Flexibel, lösningsorienterad och gillar att ta eget ansvar
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Har B-körkort för manuell växellåda (krav)
Erfarenhet från serviceyrken är meriterande, men viktigast är att du har ett intresse för människor och vill lära dig mer om våra produkter och tjänster.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik!
Du får jobba med välkända bilmärken och möjlighet att lära dig mer om bilbranschen
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag. Vi har kollektivavtal som ger trygghet och bra villkor.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 30 november.
Vill du veta mer? Besök vår hemsida på www.bgnorr.se
för mer information.
Tveka inte - ta nästa steg i din karriär och följ med oss på en lärorik och rolig resa hos Bilgruppen i Norr!
