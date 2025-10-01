Hållplatstekniker till X-trafik Södra Hälsingland
Region Gävleborg, Trafik / Anläggningsarbetarjobb / Söderhamn Visa alla anläggningsarbetarjobb i Söderhamn
2025-10-01
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Trafik i Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
X-trafik har som uppdrag att utveckla och samordna kollektivtrafiken i Region Gävleborg, för så många människor som möjligt, för en hållbar framtid. Avdelningen X-trafik består av fem enheter som organiserar både den regionala allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken i länet. Du kommer att arbeta på enheten Trafikutveckling med en arbetsgrupp på 10 personer och som nu utökas med två nya kollegor. Dina tre närmsta kollegor finns i norra Hälsingland samt Gästrikland och ni träffas kontinuerligt. All tillverkning av ex. skyltar, tidtabeller, väderskydd, blinklampor görs på vår verkstad i Hudiksvall.
Välkommen att bli en del av vårt team! Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som hållplatstekniker på X-trafik är du med och skapar en trygg, funktionell och välkomnande miljö för våra resenärer i hela Gävleborg. Du ansvarar för drift, underhåll och utveckling av hållplatser, resecentrum och tillhörande infrastruktur. Planering och genomförande av nya hållplatslägen och uppgraderingar ingår också. Din roll är viktig för att kollektivtrafiken ska fungera smidigt och upplevas attraktiv och tillgänglig för alla. Arbetet är serviceinriktat där möten med resenärer och samarbeten nära entreprenörer, trafikföretag och kollegor inom Region Gävleborg är vardag. Du utgår från Söderhamn och får en servicebil för att kunna utföra uppdrag på olika platser i länet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• ansvara för tillsyn, service och reparation av hållplatser, skyltar, väderskydd
• utföra enklare bygg- och markarbeten vid behov
• sätta upp information på hållplatser när busstrafiken leds om på grund av vägarbeten eller evenemang
• dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser.
Hos oss får du
• ett utvecklande och meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta
• ett arbetsklimat präglat av samarbete, ansvar och engagemang
• ett flexibelt arbete med stor variation
• arbeta dagtid, måndag-fredag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som hållplatstekniker är du en person som trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att planera och genomföra dina uppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt har du ett serviceinriktat förhållningssätt och bemöter både resenärer och kunder på ett professionellt och vänligt sätt. Även om arbetet till stor del sker på egen hand är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan skapa ett gott samarbete med kollegor, entreprenörer och andra kontakter. Du arbetar strukturerat, håller ordning på material och uppdrag och säkerställer därmed att arbetet utförs med både kvalitet och trygghet.
För att lyckas i rollen krävs
• utbildning inom exempelvis bygg/anläggning, fordon/transport, el eller fastighet alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
• B-körkort
• att du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har BE-körkort eller har kompetens inom mark entreprenad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen behöver du inte skicka in något personligt brev, vi använder oss istället av urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att läsa dina svar!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Trafik Kontakt
Enhetschef
Johnny Olofsson johnny.olofsson@regiongavleborg.se 076-1408956 Jobbnummer
9534582