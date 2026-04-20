Hällestad skola söker mellanstadielärare till åk 4-6
2026-04-20
Vill du jobba med oss?
Hällestads skola är en landsortsskola strax utanför Finspång. På skolan går det ca 190 elever i årskurserna F-6. Skolan har även två fritidsavdelningar. Hällestads skola kännetecknas av trygghet, kunskap och glädje. Personalen på skolan har ett stort engagemang och samarbetar nära varandra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas trygghet och lärande. Skolans elevhälsoteam jobbar både aktivt och nära elever och pedagoger. Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa där vi tillsammans sätter lärandet i centrum, då ska du söka till oss.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du ansvarar för teoretisk undervisning, planering och bedömning i åk 5-6. Du arbetar i team tillsammans med två andra pedagoger och tillsammans är ni tre lärare på två klasser. Vi är flexibla kring vilka teoretiska ämnen du kommer ansvara för. I tjänsten ingår även att arbeta en del som resurs i åk 5-6. Du kommer ingå i ett arbetslag som utifrån läroplanen utformar och utvecklar verksamheten och undervisningen. Samarbete mellan personal är viktigt på Hällestad skola och vi ser därför att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel i ditt arbetssätt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du förväntas ha förmåga att kunna skapa goda och trygga relationer med elever och upprätta ett nära samarbete med vårdnadshavare. Som lärare har du ansvar för den pedagogiska verksamheten med planering, undervisning, utvärdering, bedömning och betygssättning. Du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling och du arbetar med elevgruppen som en styrka där du ser att olikheter berikar.
Rollen innebär också
Att du kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en fin och trygg lärmiljö för eleverna. Du arbetar effektivt med digitala verktyg som en hävstång till lärande. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vill du aktivt vara delaktig i att utveckla verksamheten på skolan.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare åk 4-6 eller åk 1-7. Det är meriterande om du har behörighet i SO och NO. Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen. Hos oss arbetar eleverna med Chromebooks. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering och varierade arbetssätt. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar. Du är tydlig i din ledarroll, van vid att samarbeta i arbetslag, har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill.
Din ansökan vill vi ha senast 260510
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
