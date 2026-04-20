Hällestad skola söker kompanjonlärare till åk 1
Finspångs kommun / Grundskollärarjobb / Finspång Visa alla grundskollärarjobb i Finspång
2026-04-20
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Hällestads skola är en landsortsskola strax utanför Finspång. På skolan går det ca 190 elever i årskurserna F-6. Skolan har även två fritidsavdelningar. Hällestads skola kännetecknas av trygghet, kunskap och glädje. Personalen på skolan har ett stort engagemang och samarbetar nära varandra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas trygghet och lärande. Skolans elevhälsoteam jobbar både aktivt och nära elever och pedagoger. Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa där vi tillsammans sätter lärandet i centrum, då ska du söka till oss.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du arbetar i ett kompanjonlärarskap tillsammans med en annan utbildad F-3 lärare och tillsammans ansvarar ni för undervisning, planering och bedömning i åk 1 till hösten. Du kommer ingå i ett arbetslag som utifrån läroplanen utformar och utvecklar verksamheten och undervisningen. Samarbete mellan personal är viktigt på Hällestad skola och vi ser därför att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel i ditt arbetssätt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du förväntas ha förmåga att kunna skapa goda och trygga relationer med elever och upprätta ett nära samarbete med vårdnadshavare. Som lärare har du ansvar för den pedagogiska verksamheten med planering, undervisning, utvärdering och bedömning. Du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling och du arbetar med elevgruppen som en styrka där du ser att olikheter berikar.
Rollen innebär också
Du kommer lära och utvecklas tillsammans med andra och ser värdet av kollegialt lärande där du ser erfarenhetsutbyte som värdefullt i din egen professionsutveckling.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad grundskollärare F-3. Du trivs med att samarbeta och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en fin lärmiljö åt eleverna. Du arbetar effektivt med digitala verktyg som en hävstång till lärande.
Vi värdesätter att du är strukturerad, engagerad och kommunikativ, eftersom vi arbetar i team som förutsätter ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare och undervisande lärare. Du tycker arbetet med elever är stimulerande och du har en positiv elevsyn, vilket innebär att du utgår från att elever kan och vill. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din ansökan vill vi ha senast 260531
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Innan rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Utbildning, Förskola/Grundskola, låg och mellanstadie, Hällestad skola Kontakt
Johanna Regnell johanna.regnell@finspang.se 0727331492
9863303