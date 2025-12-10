Hällekis skola söker socialpedagog till fritidshem
2025-12-10
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Hällekis är en gammal bruksort som ligger vid den vackra Vänern i utkanten av Götene kommun.
Hällekis skola är byggd för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande och för att skapa en trivsam arbetsmiljö för elever och personal. Även utemiljön med stor skolgård och skolskog i ett ger utmärkta möjligheter för utomhuspedagogik och lek.
Skolan ansvarar tillsammans med fritidshemmet för elever från förskoleklass - åk 6. Höga förväntningar och god kommunikation är bärande begrepp. Att arbeta hos oss innebär att du spelar en viktig roll för Hällekis skolas elevers utveckling och framtid.
Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet med att ta ansvar för förbättrat resultat.
Just nu söker vi DIG, en engagerad socialpedagog som vill vara med och utveckla vårt fritidshem och skapa en trygg, meningsfull och lärorik verksamhet för våra elever.
Socialpedagog till fritidshem
I denna tjänst arbetar du huvudsakligen på skolans fritidshem, där du är en närvarande och trygg vuxen i elevernas vardag.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i fritidshemmets verksamhet i nära samverkan med skolan och bidrar till en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö. I ditt dagliga arbete bygger du relationer och stöttar eleverna i deras sociala och emotionella utveckling. Du planerar och genomför aktiviteter som främjar deras kreativitet, samarbetsförmåga och självkänsla och du samarbetar med skolans personal under delar av skoldagen kring trygghet och studiero.
Du bidrar även till skolans förebyggande och åtgärdande insatser för trygghet och studiero, och arbetar aktivt i elevgrupper för att skapa goda rutiner och tydliga strukturer. I din roll samarbetar du med vårdnadshavare och, när det behövs, även med externa aktörer. Du deltar dessutom i skolans gemensamma arbete med värdegrund, närvaro och elevhälsoinsatser.Kvalifikationer
Du är utbildad socialpedagog eller har annan relevant utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i grupp.
Du är trygg, stabil och van vid att arbeta relationsskapande. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroende hos både elever och vuxna.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Du har god förståelse för skolans och fritidshemmets gemensamma uppdrag.
Du trivs med både förebyggande arbete och med att ge stöttande insatser i vardagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid eventuell intervju.
Är du den vi söker?
Brinner du för att skapa en trygg och utvecklande miljö där elever kan växa både socialt och emotionellt? Vill du vara en viktig del i vårt arbete för en helhetsskapande skoldag?
Varmt välkommen med din ansökan!Villkor
Vikariat på 80-100 % med start 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid intervju ska giltig ID-handling (pass eller internationellt ID-kort) kunna uppvisas. Utdrag ur belastningsregistret krävs inför eventuell anställning - vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
