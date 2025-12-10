Hällekis skola söker lärare i fritidshem
2025-12-10
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Publiceringsdatum2025-12-10
Hällekis är en gammal bruksort som ligger vid den vackra Vänern i utkanten av Götene kommun.
Hällekis skola är byggd för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande och för att skapa en trivsam arbetsmiljö för elever och personal. Även utemiljön med stor skolgård och skolskog i ett ger utmärkta möjligheter för utomhuspedagogik och lek.
Skolan ansvarar tillsammans med fritidshemmet för elever från förskoleklass - åk 6. Höga förväntningar och god kommunikation är bärande begrepp. Att arbeta hos oss innebär att du spelar en viktig roll för Hällekis skolas elevers utveckling och framtid.
Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet med att ta ansvar för förbättrat resultat.
Just nu söker vi DIG, en utbildad lärare i fritidshem som vill vara en del av Hällekis skolas utveckling och framtid!Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem skapar du trygga, stimulerande och lärande miljöer i enlighet med läroplanens mål. Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar aktiviteter som stärker elevernas sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling.
Du utformar varierade, inkluderande och tillgängliga lärmiljöer där lek, skapande, rörelse och samarbete är viktiga delar. Tillsammans med skolans personal arbetar du för en sammanhållen och strukturerad skoldag, där eleverna ges goda förutsättningar att lyckas.
Du använder även din profession i klassrummet genom att bidra till struktur, arbetsro, delaktighet och goda grupprocesser. På så sätt stärks undervisningens kvalitet och elevernas möjlighet att nå sina mål.
I uppdraget ingår också att samverka med vårdnadshavare och att ansvara för rastverksamhet och andra aktiviteter som främjar trygghet, aktivitet och trivsel.Kvalifikationer
- Du är utbildad lärare i fritidshem eller lärare mot tidigare åldrar med inriktning fritidshem.
- Du arbetar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan skapa meningsfull undervisning både i fritidshemmet och i klassrummet.
- Du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och är lyhörd för elevernas behov.
- Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och ett professionellt, hållbart arbetsklimat för både elever och kollegor.
Är du den vi söker?
Vill du vara en del av ett kollegialt lärande där både elevernas och ditt eget lärande utvecklas?
Är du engagerad, relationsskapande och trygg i ditt ledarskap?
Vill du skapa lärmiljöer där eleverna får växa, utmanas och lyckas?
Då kan du vara den vi söker!Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100 %, med start 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid intervju ska giltig ID-handling uppvisas. Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning.
