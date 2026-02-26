Hallbloms söker produktionsstödssamordnare till entreprenad
2026-02-26
Vill du arbeta i en central roll där du kombinerar kvalitet, struktur och affärsstöd i mark- och anläggningsprojekt?
Vi söker nu en Produktionsstödssamordnare som vill vara med och utveckla våra projekt - från anbud och kalkyl till färdig produktion.
Om rollen
Som Produktionsstödssamordnare har du en nyckelroll i verksamheten. Du säkerställer struktur, kvalitet och effektivitet genom hela projektkedjan inom mark- och anläggningsentreprenad. Rollen fungerar som stöd till platschefer och ledning inom KMA, dokumentation, anbud, mängdning, inköp och extern kommunikation.
Ditt arbete bidrar till att:
Säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö i projekten
Effektivisera anbuds- och kalkylprocessen
Skapa struktur i projektadministrationen
Avlasta platschefer och produktion
Dina arbetsuppgifter
KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)
Upprätta och uppdatera KMA-planer för mark- och anläggningsprojekt
Säkerställa att projekt följer lagkrav, branschkrav och interna rutiner
Stödja platschefer i arbetsmiljö- och miljöfrågor
Hantera egenkontroller, riskbedömningar och dokumentation
Delta vid interna och externa revisioner
Följa upp avvikelser och förbättringsåtgärder
Produktionsstöd
Strukturera projektpärmar och digital dokumentation
Sammanställa underlag inför bygg- och produktionsmöten
Administrativ uppföljning av projekt
Stöd vid myndighetskontakt och rapportering
Anbud och kalkylstöd
Ta fram administrativa delar i anbud
Sammanställa KMA-beskrivningar till anbud
Utföra mängdningar inom mark och anläggning
Inhämta och sammanställa leverantörs- och UE-offerter
Förbereda inköp i kalkylskedet
Stödja kalkylansvarig i kostnadsuppställningar
Inköp
Inhämta och jämföra priser från leverantörer
Förbereda inköpsunderlag
Säkerställa att inköp sker enligt företagets riktlinjer
Kommunikation & varumärke
Ansvara för företagets närvaro i sociala medier
Publicera projektuppdateringar
Dokumentera färdigställda projekt
Bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket
Vi söker dig som
Har:
YH- eller högskoleutbildning inom mark/anläggning, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från mark- och anläggningsentreprenad
Kunskap om AMA Anläggning, AF-delar och entreprenadjuridik (AB/ABT)
Erfarenhet av kalkyl och mängdning är meriterande
Erfarenhet av KMA-arbete är starkt meriterande
Är:
Strukturerad och noggrann
Självständig men samarbetsorienterad
Affärsmedveten
Kommunikativ
Lösningsorienterad
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka).
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-04-12
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna:
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com
Vill du vara med och skapa struktur, kvalitet och affärsnytta i våra mark- och anläggningsprojekt?
Skicka din ansökan till oss - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
752 28 UPPSALA
