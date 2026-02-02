Hallbloms söker kalkylator/inköpare till entreprenad
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
Är du noggrann, analytisk och har erfarenhet av kalkyl, inköp och entreprenad? Trivs du med att arbeta nära produktion och bidra till lönsamma projekt redan i tidiga skeden? Då kan du vara vår nästa Kalkylator/Inköpare inom entreprenad!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en kalkylator med inriktning på inköp och anbud till vår mark- och anläggningsverksamhet. Rollen passar dig som vill arbeta strukturerat med kalkyler, leverantörskontakter och inköp - och som vill vara en viktig del i våra entreprenadprojekt från start till genomförande.
Du arbetar nära arbetschefer, platschefer och ledning och har en central roll i att säkerställa rätt kostnadsnivåer, affärer och inköp.
Du kommer bland annat att ansvara för:
Kalkylarbete vid anbud och förfrågningar
Inhämtning och utvärdering av offerter från leverantörer och underentreprenörer
Inköp av material, maskiner och tjänster till entreprenadprojekt
Uppdatering och utveckling av prislistor och kalkylunderlag
Samarbete med arbetschef och platschef kring produktion och budget
Uppföljning av kalkyler mot utfall
Medverkan i kontraktsgenomgångar och projektstarter
Stöd i ÄTA-arbete och kostnadsbedömningar
Bidra till förbättrade rutiner inom inköp och kalkyl
Våra uppdrag är varierade och omfattar mark- och anläggningsentreprenader, nyproduktion, kulturhistoriska miljöer, skolor, fastigheter, bostadsrättsföreningar och offentliga utemiljöer
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av kalkyl, inköp eller ekonomisk uppföljning inom entreprenad, och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av kalkyl- och/eller inköpsarbete inom mark/anläggning eller bygg
Har god förståelse för entreprenadekonomi och produktionsflöden
Är van att arbeta med offerter, avtal och leverantörskontakter
Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat
Är kommunikativ och samarbetar väl med både produktion och ledning
Har B-körkort
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av AB04/ABT06, AMA och ÄTA-hantering
Erfarenhet av upphandling och förhandling med leverantörer
Erfarenhet av kalkylprogram (bidcon) och mängdningsprogram (blobin)
Relevant utbildning inom anläggning och ekonomi
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka).
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-02-15
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna:
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.comOm företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - alltid med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktighet.
Hos oss råder en prestigelös arbetsmiljö där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och har kul på jobbet. Vi har kollektivavtal och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
