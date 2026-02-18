Hållbarhetsstrateg inom Miljö till Högkvarteret
2026-02-18
Är du intresserad av arbete på strategisk nivå? Vill du vara med och påverka miljöaspekterna inom Sveriges försvarsförmåga under tillväxt? Då kanske du är den person vi söker.
Om oss
Sektionen för miljö- och hållbarhet ingår i Försvarsmaktens infrastrukturavdelning under Försvarsstabens stödenhet vid Högkvarteret. Våra uppgifter är att vara Försvarsmaktens kunskapscentrum inom miljöområdet. Vi ska stödja hela organisationen genom olika styrningar och vägledningar, samt delta i remisshantering, utredningar och rapporteringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med miljöfrågor i både rådgivande, stödjande och utredande funktioner med ett särskilt fokus på frågor kopplat till klimatpåverkan. En del av arbetet som hållbarhetsstrateg innebär miljöstrategiska analyser för att kunna bedöma hur olika scenarier och antaganden påverkar Försvarsmaktens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att representera Försvarsmakten i nationella och internationella samverkansgrupper.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom miljö- eller teknikområde som arbetsgivaren bedömer relevant
• Några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av miljöarbete på myndighet, gärna inom klimatfrågor
Publiceringsdatum2026-02-18Dina personliga egenskaper
Arbetet innebär påverkan på Försvarsmaktens strategiska arbete. Detta kräver att du har hög integritet. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare som är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du har en förmåga att självständigt driva frågor, är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämpligheter.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta med energifrågor
• Erfarenhet av att arbeta inom försvarssektorn
• Innehar B körkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Rona Aksak. Gällande frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Paulina Unger. Båda nås på 08-788 75 00.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Nås på telefon 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-08. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev och svar på angivna urvalsfrågor där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
