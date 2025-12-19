Hållbarhetsspecialist till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet
2025-12-19
Arbetar du idag med hållbarhetsfrågor? Vill du bidra till att utveckla området inom offentlig upphandling och bidra till en hållbar offentlig sektor? Är du lösningsorienterad och drivs av utmaningen att omsätta mål i praktisk tillämpning? Vill du vara med och påverka samhällets utveckling, göra skillnad samt utvecklas i din roll? Då kan vi erbjuda en spännande tjänst som hållbarhetsspecialist hos oss på Statens inköpscentral.
Ett av Kammarkollegiets uppdrag är att ansvara för den statliga inköpssamordningen. Inom Kammarkollegiet är det avdelningen Statens inköpscentral som ansvarar för genomförandet. Det innebär upphandling och förvaltning av samordnade ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även för kommuner och regioner inom området IT och telekom. Vi upphandlar och förvaltar idag ca 2800 ramavtal, inom drygt 48 avtalsområden med 830 leverantörer, som årligen omsätter ca 17,9 miljarder SEK.
Statens inköpscentral består av fyra enheter och en mindre stab. Du kommer att tillhöra enheten för ramavtalsförvaltning och mer specifikt uppföljningsgruppen som idag består av fyra personer. Uppföljningsgruppen ansvarar för att tillsammans med ramavtalsansvariga förvaltare och andra interna funktioner arbeta med uppföljning av upphandlade ramavtalsleverantörer och ramavtal.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Statens inköpscentral tillämpar en bred definition av vad som utgör hållbarhet. Arbetet som hållbarhetsspecialist omfattar därför frågor om miljö, klimat samt sociala och arbetsrättsliga krav och villkor. Du kommer i rollen som hållbarhetsspecialist att få möjlighet att arbeta med följande frågor tillsammans med inköpscentralens hållbarhetsansvarig och kollegorna i uppföljningsgruppen:
• Identifiera och prioritera aktiviteter för uppföljning av kravställning och villkorsuppfyllnad med koppling till olika hållbarhetsaspekter med hänsyn tagen till olika ramavtalsområden.
• Vidareutveckla inköpscentralens arbete och metoder för att följa upp olika typer av krav och villkor inom hållbarhet och i synnerhet kopplat till miljö och klimat.
• Bistå i arbetet med kravställning i ramavtalsupphandlingar och säkerställa att kraven är relevanta och uppföljningsbara samt bistå med validering av kravuppfyllnad under förvaltningsfasen.
• Vara delaktig i att besvara remisser kopplat till hållbarhetsområdet.
• Delta i uppföljningsgruppens övriga uppföljningsaktiviteter, till exempel vid kontroller av andra krav och villkor i upphandlade ramavtal.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• Universitets-/högskoleexamen inom teknik, naturvetenskap, miljövetenskap, juridik eller annat relevant område
• Minst tre års erfarenhet av att arbeta med uppföljning och kontroller av hållbarhetskrav och villkor, i synnerhet kontroll genom granskning av produktdatablad eller annan teknisk dokumentation
• Goda kunskaper om:
• Agenda 2030
• Sveriges miljökvalitetsmål
• Miljöledningssystem, t.ex. ISO 14001/ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
• Livscykelanalyser
• Kemikalielagstiftning
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kravställning gällande hållbarhet i offentlig upphandling eller vid privata inköp
• Erfarenhet inom ekonomistyrning, hållbarhetsanalys eller projektledning
• Kunskaper inom miljövetenskap, miljöspendanalys, miljöstudier eller miljömässig hållbarhet
• ILO:s kärnkonventioner
• Uppföljning/revision av leverantörer/leveranskedjorDina personliga egenskaper
Som person har du ett strukturerat arbetssätt där du tar stort ansvar och är självgående i ditt arbete. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer samt har en god service- och samarbetsförmåga. För tjänsten krävs även att du har en mycket god kommunikativ förmåga där du känner dig trygg i att tala inför både större och mindre grupper där du har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förmedla komplex information. Du bidrar med ett stort intresse för utvecklingsfrågor som skapar engagemang och delaktighet i gruppen
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Placering på vårt aktivitetsbaserade kontor i Gamla stan, med möjlighet till distansarbete upp till 49 procent.
Från och med den 1 januari 2027 kommer Statens inköpscentral att flytta från Kammarkollegiet till Upphandlingsmyndigheten. Utgångspunkten är att Statens inköpscentrals uppgifter ska vara oförändrade och utföras med bibehållen effektivitet och kvalitet, även efter flytten.
