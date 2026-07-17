Hållbarhetssamordnare till VO basprojekt inom Regionfastigheter
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2026-07-17
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Har du ett stort intresse av att arbeta operativt med miljö- och hållbarhetsfrågor? Då kan tjänsten som hållbarhetssamordnare vara helt rätt för dig! Vi söker vi nu en hållbarhetssamordnare som har i uppgift att stödja verksamhetsområdets ledning samt övriga fyra enheter i vårt hållbarhetsarbete till enheten Projektsamordning.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Verksamhetsområde (VO) basprojekt inom Region fastigheter ansvarar för genomförandet av våra många ombyggnadsprojekt i vårt befintliga fastighetsbestånd i hela Skåne. Vi driver årligen cirka 500 projekt.
Inom VO basprojekt är våra medarbetare uppdelade på fem enheter Lokalplanering, Projektsamordning och våra tre projektledningsenheter Projektledning Malmö, Projektledning Lund och Projektledning Kristianstad/Helsingborg. Vi är en dynamisk organisation där uppdragen förändras över tid.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I rollen som hållbarhetssamordnare stödjer du verksamhetsområdets ledning och håller samman VO basprojekts miljö- och hållbarhetsarbete. Du arbetar operativt tillsammans med projektledare, lokalplanerare och inredare i projekten med miljö- och hållbarhetsfrågor där arbetet utgår från Region Skånes miljöprogram och övriga krav och riktlinjer.
Du bidrar aktivt i Regionfastigheters arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till Fastighetsägarstrategin, innehållande bland annat Miljöbyggnad, återbruk av lös inredning och byggmaterial, energieffektivisering. I tjänsten ingår att hålla samman och stödja VO basprojekt vid interna och externa revisioner så som miljö- och energirevisioner (ISO 14001/50001) och delta i Regionfastigheters miljönätverk och övriga miljöforum. Du är också VO basprojekts verksamhetsövergripande miljöstöd och miljöombud. Vid behov förväntas du även att hålla i presentationer och utbildningar inom aktuellt kunskapsområde.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskole-/universitetsutbildning med naturvetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift med dokumenterad erfarenhet av rapportskrivning är ett krav. Du är certifierad miljöbyggnadssamordnare för Miljöbyggnad 4.0 eller senare version enligt SGBC eller har likvärdig dokumenterad yrkesmässig erfarenhet. Du har arbetat med ledningssystemet ISO 14001 och ISO 50001 samt med loggbok.
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har några års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete, gärna från organisationer inom fastighets- eller bygg/installationsbranschen. Vidare har du god kunskap och erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt stödja organisationer att inarbeta miljö- och hållbarhetsfrågor så att dessa blir en naturlig del av alla medarbetares dagliga arbete. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med återbruk av lös inredning och byggmaterial.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och har en god samarbets- och kommunikativ förmåga. Därutöver har du en pedagogisk förmåga samt arbetar självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål. Du har en hög integritet, är initiativrik, ansvarsfull samt inspirerar och skapar delaktighet i organisationen. Vi värdesätter även din förmåga att utveckla och tänka nytt kring vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig! Vi planerar för att hålla intervjuer 24e, 26e och 27e augusti.
Löneintervall: 40 000 50 000 kr
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Regionfastigheter, Region Skåne (visa karta
)
221 85 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Bertil Dersén, Akavia Bertil.Dersen@skane.se 076-8871862 Jobbnummer
10004893