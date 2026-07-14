Hållbarhetschef till internationellt tillverkningsföretag i Malmö
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-14
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Om rollen
Vi söker just nu en hållbarhetschef till ett väletablerat tillverkningsföretag med placering i Malmö. I den här rollen får du möjlighet att kombinera ledarskap med operativt och strategiskt arbete inom hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet. Du ansvarar för att stödja och vidareutveckla företagets arbete inom EHS (Environment, Health & Safety) och hållbarhet, med fokus på att skapa en säker arbetsplats och säkerställa att verksamheten arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Du kommer att arbeta nära produktionen och vara delaktig i områden som riskbedömningar, incidenthantering, kemikaliehantering, energifrågor och hållbarhetsrapportering. Rollen innebär också ansvar för företagets försörjningssystem och samarbete med interna och externa parter för att säkerställa en effektiv och hållbar drift. Du leder ett team om sex medarbetare och driver förbättringsarbete tillsammans med verksamheten. Du samordnar arbetet kring revisioner, myndighetskontakter och hållbarhetsinitiativ samt bidrar till att utveckla arbetsmetoder och processer över tid.
Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag på sex månader med goda möjligheter till anställning hos kund. Tjänsten är placerad i Malmö och arbetet sker huvudsakligen på plats under dagtid. Enstaka resor inom Europa kan förekomma. Önskad start är så snart som möjligt.
Om dig
Du är en trygg ledare med gedigen kompetens inom arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, gärna från tillverkande industri. Du har minst fem års erfarenhet från produktionsnära verksamhet och har tidigare lett team eller arbetsgrupper. Du har god kunskap om svensk lagstiftning inom arbetsmiljö och hållbarhet samt förmågan att omsätta regelverk och krav till praktiska och effektiva processer som stödjer en säker och hållbar produktion.
Som person är du kommunikativ, engagerande och skicklig på att bygga förtroendefulla relationer inom bolaget. Du har ett proaktivt arbetssätt, drivs av förbättringsarbete och har förmågan att coacha, påverka och skapa resultat tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Minst fem års relevant erfarenhet från tillverkande industri eller produktionsnära verksamhet
Tidigare erfarenhet i en ledande roll
Relevant eftergymnasial utbildning
God kunskap om svensk arbetsmiljö- och hållbarhetslagstiftning samt förståelse för produktionsprocesser
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och PowerPoint
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet från livsmedelsindustrin eller annan reglerad produktionsverksamhet
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Victoria Johansson via Victoria.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Som en del i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess använder vi oss av logik- och personlighetstester. Det kommer i senare skede även genomföras bakgrundskontroller. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Victoria Johansson victoria.johansson@adecco.se Jobbnummer
10002819