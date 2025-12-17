Hållbara chefer - 1:a linjens chefer i delat ledarskap, Kirurgkliniken
2025-12-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kirurgkliniken består av tre slutenvårdsavdelningar med mål om 60 vårdplatser samt tre mottagningar: kirurgmottagning, onkologisk mottagning och bariatrisk mottagning. Här arbetar cirka 300 medarbetare.
Årligen genomför vi:
4 000-4 500 operationer (central operation, dagkirurgi och polikliniska ingrepp)
ca 13 000 besök på akutmottagningen
ca 25 000 mottagningsbesök
ca 4700 vårdtillfällen slutenvård
Vi söker chefer till delat ledarskap vid våra tre slutenvårdsavdelningar avdelning 11, 14 och 15.
Avdelning 11 - KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) & övre gastro: 18 slutenvårdsplatser främst för våra akuta flöden men här vårdas även patienter med andra kirurgiska behov främst från övre mag-tarmkanalen. Kvalitet här handlar om säkra beslut, tydlig struktur och starkt teamarbete i nära samverkan med akutmottagning, operation och intensivvård. Här ser vi gärna en erfaren chef som kan bidra med stabilitet, struktur och trygghet i ett delat ledarskap.
Avdelning 14 - Nedre gastro: 15 vårdplatser med inriktning nedre delen av mag-tarmkanalen. Avdelningen arbetar systematiskt med kvalitet och förbättringsarbete, bland annat enligt konceptet ERAS. Här finns en stabil grund att vidareutveckla tillsammans med engagerade medarbetare. Här värdesätts förmåga att driva utveckling, ta initiativ och bidra med nya perspektiv i det delade ledarskap.
Avdelning 15 - Kärl, urologi, endokrin och plastikkirurgi: 21 vårdplatser i en bred och omväxlande verksamhet med flera patientgrupper och specialistområden, kärl-plastik-endokrin-urologi. Styrkan ligger i det täta samarbetet mellan professioner där varje patient möts med respekt, kunskap och omsorg. Här söker vi en driven och utvecklingsorienterad chef som vill komplettera en trygg och erfaren chefskollega i delat ledarskap.
Dina arbetsuppgifter
Varför delat ledarskap? Kirurgi är intensivt och komplext. På våra enheter med stora uppdrag satsar vi därför på delat ledarskap - för rimlig arbetsmiljö, kvalitet över tid och hållbara chefer. Detta är ett gemensamt chefsuppdrag med delat mandat, gemensamma beslut och nära samarbete.
Även om varje medarbetare har sin huvudsakliga placering på en avdelning, bär vi ett gemensamt ansvar för klinikens helhet. Detta gäller även ledarskapet. Som chef ansvarar du för din avdelning och samtidigt för klinikens samlade uppdrag. Ledningsgruppen arbetar tillsammans för helheten - kvalitet, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Som 1:a linjens chef i delat ledarskap ansvarar du tillsammans med din chefskollega för cirka 40-50 sjuksköterskor och undersköterskor.
Uppdraget omfattar:
ledning av den dagliga verksamheten
ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö
förbättrings- och utvecklingsarbete
budget, resursplanering och ekonomisk uppföljning
Du samarbetar nära läkare, stödfunktioner och övriga chefer, med stöd från HR, ekonomi och verksamhetsutvecklare. Du ingår i klinikens ledningsgrupp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande i 3 år med möjlig förlängning.
Är du nyfiken på uppdraget och vill veta mer innan du bestämmer dig? Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
Förmåga att ta ansvar för kvalitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet
God förståelse för slutenvårdens komplexitet
Ett stort engagemang och driv för uppdraget.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet alternativt stort intresse av chefs- eller ledarskap
Intresse för utvecklings- och förbättringsarbete
Erfarenhet av samarbete över organisatoriska gränser
För att trivas i uppdraget behöver du vara:
trygg, tydlig och lyhörd
samarbetsinriktad och prestigelös
strukturerad och flexibel
bekväm med att leda tillsammans och prioritera för helheten
Så ansöker du
Ersättning

Månadslön
