Hall Miba söker engagerade studenter för extrajobb och sommarjobb!
2026-03-04
För kommande tjänst till vår familjära kund Hall Miba i Alvesta söker vi dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och som vill arbeta extra vid sidan av studierna.
Hall Miba i Alvesta är ett grossistföretag som säljer snabbrörliga konsumentartiklar till bensinstationer och dagligvaruhandeln. Med lång och gedigen erfarenhet i bagaget utvecklar dem ständigt produktkunskap såväl som leveranssystem och exponeringsmetoder.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare hos Hall Miba kommer du delta i samtliga arbetsuppgifter på lagret. Arbetet innefattar till största del att köra truck samt plock och pack av produkter. Tyngre lyft förekommer dagligen men du kommer huvudsakligen att använda din truck i dessa situationer.?
Du kommer arbeta tillsammans i team med andra trevliga kollegor som värdesätter lagarbete! Du har stor möjlighet till att påverka vilka dagar du vill arbeta under terminerna.Profil
Vi vill anställa dig som är noggrann och prestigelös som person samt gillar att arbeta i team där man hjälps åt för att nå uppsatta mål. Det är också viktigt att du trivs med att arbeta i högt tempo och har en positiv inställning. Behovet hos Hall Miba kan variera från vecka till vecka vilket ställer krav och förväntningar på att du som person är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Liknande erfarenheter inom lager är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har truckkort, körkort samt tillgång till egen bil då arbetsplatsen är belägen i Alvesta. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift är ett krav för tjänsten.?
Till denna tjänst vänder vi oss till dig som är student, alternativt dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra. Som student räknas du som är inskriven på universitet, högskola eller Komvux. Registreringsintyg är ett krav för eventuell anställning. Du kommer vara anställd som konsult av Maxkompetens men arbeta hos Hall Miba i Alvesta.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Exempel på kontakt med din konsultchef är lunch, fika, telefonavstämningar, Afterwork, teams-möten och möte ute hos kundföretaget.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill hänga med oss!
Övrig information
• Start: Introduktion sker enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad: Timanställning, ca 1-3 dagar?per vecka efter kundens behov samt heltid under sommaren.
• Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
• Krav: Truckkort A (möjligheten att ta truckkort via oss under upplärning finns)
• Placeringsort: Alvesta
• Lön: Enligt kollektivavtal
Låter jobbet intressant för dig? Vänta inte med din ansökan utan skicka in den redan i dag! Vi tillämpar löpande urval för denna rekrytering och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Hall Miba har för denna tjänst valt att samarbeta med Maxkompetens AB. Ansvarig rekryterare är Elin Tornhed på Maxkompetens. Har du frågor om tjänsten ring 073 320 56 36.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad, Borås & Göteborg. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Hall Miba är ett grossistföretag som väljer att gå sin egen väg. Efter att ha renodlat sin verksamhet och skapat en hållbar inriktning för framtiden, står de starkt rustade för nya affärer. Hall Miba säljer snabbrörliga konsumentartiklar till bensinstationer och dagligvaruhandeln. Med lång och gedigen erfarenhet i bagaget utvecklar dem ständigt produktkunskap såväl som leveranssystem och exponeringsmetoder. De kan sina produkter, rätt och slätt. Något dem gärna förmedlar vidare till sina kunder!
Alla deras medarbetare är på något sätt involverade i inköp eller försäljning, samtidigt som alla har sina specialkompetenser. Många av de anställda har utvecklats inom företaget och har därmed unika kunskaper om hela verksamheten.
Känslan är familjär, och att ingen annan arbetsplats är som Hall Miba, är något dem är stolta över!
Läs mer på www.Hallmiba.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
