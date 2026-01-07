Haklift söker driven utesäljare för fortsatt etablering i Norden!
Haklift, en del av Axel Johnson International, är en ledande aktör inom lyft, lastsäkring och materialhantering i Finland. Nu tar de nästa stora steg - och etablerar sin verksamhet i Sverige (och norden). Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från början och spela en nyckelroll i att bygga upp Haklifts svenska närvaro.
OM TJÄNSTEN
Haklift söker nu en driven och självgående utesäljare som vill vara med och skapa något stort. Rollen innebär att bygga upp ett nätverk av återförsäljare, etablera starka kundrelationer och aktivt bidra till att forma Haklifts strategi på den svenska marknaden. Du får stor frihet under ansvar, och blir en del av ett nordiskt säljteam med cirka 12 personer. Stöd och vägledning ges av erfarna kollegor samt din närmaste chef Jussi, som har gedigen erfarenhet av försäljning inom branschen.
Ansök nu och bli en del av Haklifts svenska framgångssaga - en chans att påverka, bygga och växa tillsammans med ett nordiskt marknadsledande bolag!
Dina arbetsuppgifter
Rollen som utesäljare kommer innebära en varierande vardag, men där några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av bland annat:
• Prospektera och bearbeta nya kunder - du bygger marknaden från grunden
• Skapa och utveckla starka partnerskap med återförsäljare
• Genomföra kundmöten, både fysiska och digitala
• Delta i marknadsplanering för Sverige och Norge
• Samarbeta med Haklifts finska team för att ta fram svenskt säljmaterial och utbildningar
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar tidigare arbetslivserfarenhet av B2B-försäljning
• God systemvana, exempelvis i Office-paketet
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk och komplex försäljning
• Branschkännedom och befintligt nätverk
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, resultatorienterad och ha en stark vilja att skapa nya affärer. Du trivs med att ta initiativ och har en hög energinivå. Haklift värderar rätt attityd högt - därför läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper snarare än formell utbildning eller tidigare erfarenhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Haklift här!
