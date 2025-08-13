Hair&Co Väla söker Frisör till vårt team
2025-08-13
Hair & Co Väla AB söker en utbildad frisör till vårt team. Vi har etablerat vår 3 salong och vi finns idag i Nova Lund och BurlövCenter.
Vi öppnade upp portarna 28 Februari i Väla Köpcentrum. Detta är en perfekt arbetsplats för dig som älskar jobba med ett utvalt lyxkoncept och elegant omgivning. Det är mer för dig med lite mer nytänk och har ett driv för utveckling. Vi hjälper våra kunder med skräddarsydda behandlingar och du ska ha viljan hänga med det senaste på frisörmarknaden . Vi erbjuder utbildning med L'Oréal då vi jobbar med dessa färger och produkter .
Vår främsta leverantör är Kerastase då vi har en del kurer och behandlingar, det är meriterande att ha jobbat med Kerastase innan men inget krav.
Du ska vara serviceinriktad och brinna för frisöryrket.

Dina arbetsuppgifter
Klippning, färgning och slingor samt intresse för skräddarsydda produkter och behandlingar efter kundens behov då vi jobbar med produkter från Kerastase.
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i salongen och vi håller oss ständigt uppdaterade med kurser och visningar för att hänga med det senaste trender.
Hos oss får du trygga anställningsförhållanden så som OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal.
Deltid eller Heltid
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
kontakt nummer : 0764058763
Utbildning är ett krav
Diplom eller Gymnasieutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: hairoco@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Hair&Co Burlöv Center AB
(org.nr 559151-9441), http://www.hairoco.se
Marknadsvägen 9
254 69 ÖDÅKRA

Arbetsplats
Hair&Co Väla Centrum
