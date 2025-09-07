Hagvidson Nyponlunden söker utbildad lokalvårdare.
2025-09-07
Du är pålitlig och kunnig inom städ och lokalvård. Har kunskap om kemikalier och kan arbeta enligt giftfri förskola.
Lokalvård 25% förskolelokaler
Vi kommer tillsammans ha en introduktion med beskrivning av uppdrag och förväntningar.
Vi tror att du kan utföra och planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till olika materials egenskaper på förskolan.
Du har kunskap om lokalvårdens inverkan på fastigheten och den yttre och inre miljön
Du vill ge god service, vara lyhörd för information samt vilja samarbeta med personal på plats.

Publiceringsdatum 2025-09-07

Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
