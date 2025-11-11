Hagvidson Nyponlunden söker barnskötare VT 26 vikariat
2025-11-11
Vikariat 50-75% VT 2026
På Hagvidson Nyponlunden arbetar vi efter ledorden trygghet, delaktighet och glädje. Vår verksamhet utgår från en pedagogisk vision om en hållbar framtid där hälsa, livsstil och miljö bildar en helhet. Vi arbetar för att alla barn ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskan, och vår natur.
Vi vill att alla som arbetar på vår förskola delar en gemensam pedagogisk barnsyn där vi sätter det enskilda barnet i vårt främsta rum. Genom ett kollegialt lärande skapar vi en samsyn kring vårt uppdrag utifrån förskolans läroplan. På vår förskola har vi tre avdelningar därav tre arbetslag Upptäckarna, Äventyrarna och Utforskarna. För att skapa kvalitativa och meningsfulla lärsituationer delas de olika avdelningarna in mindre grupper under hela dagen.Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
HAGVIDSON är ett expanderande företag med i nuläget 21 förskolor med kreativa medarbetare och rektorer på varje enskild enhet. Vi erbjuder dig en tjänst i ett företag som värdesätter en god arbetsmiljö, hög pedagogtäthet och arbetar medvetet för små barngrupper.
Hagvidson Nyponlunden är beläget i ett stort rött hus mitt i bostadsområdet Nyponlunden. Förskolan har en stor gård med god topografi med kuperad terräng, stora friytor och närhet till skogen.Kvalifikationer
Som person är du trygg och engagerad, du kan se till helheten och kan anpassa efter behov och situation. Du är initiativtagande, lyssnande och bjuder in till det dagliga mötet mellan både barn, kollegor och vårdnadshavare. Du trivs med att arbeta inne som ute årets alla årstider. Kan arbeta enskilt och i grupp . Vi ser att du kan leda med fokus på läroplanen. Du har stark drivkraft att hålla den pedagogisk miljön levande och inser vikten av god dokumenterad verksamhet både på grupp och individnivå.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: ansokan.nyponlunden@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Citrongatan 2 (visa karta
)
703 60 ÖREBRO Arbetsplats
Hagvidson Nyponlunden Kontakt
Rektor
Jennie Ingvarsson jennie.ingvarsson@hagvidson.se Jobbnummer
9599962