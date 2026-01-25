Hagvidson Fyreviken söker en Förskollärare vikariat
2026-01-25
Tjänstegrad 80-100% Vikariat
Hagvidson Fyreviken är förskola med tre avdelningar beläget i Hovås. Förskolan har närhet till både lekparker, skog och hav vilket inspirerar och möjliggör för mycket utevistelse.
På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare som brinner för sitt yrke. Vi utgår hela tiden utifrån våra ledord, TRYGGHET, DELAKTIGHET och GLÄDJE och alltid med barnet i centrum. Med läroplanen som grund vill vi som förskola ligga i framkant i det vi gör. Som förskollärare hos oss har du en betydelsefull roll och vill arbeta i en kreativ miljö där lärandet är givande och lustfyllt.
Vi arbetar i projektform med barnen, där läroplanens mål tillsammans med vårt fokusområde är som utgångspunkt. På förskolan strävar vi alltid efter att våra barngrupper ska vara så små som möjligt. Vi har därför organiserat verksamheten på ett sådant sätt att barnen är indelade i mindre grupper under delar av dagen. Förskolan arbetar med grön flagg och är certifierad. Vi har en egen kock som lagar mat från grunden och följer livsmedelsverkets rekommendationer.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn, som har god insyn i ett trygghetstänk och delaktighet när det gäller barn och verksamhet på förskolan. Du trivs med att arbeta såväl ute som inne under årets alla årstider, och vi ser att du gillar att arbeta i projekt och är nyfiken på arbetet kring våra förskolecyklar. Samarbeta med både avdelningskollegor och övriga kollegor i huset samt vara en förebild och bygga goda relationer med vårdnadshavare anser du är självklart. Du vill arbeta på en förskola som är stolt över sin verksamhet. Du är flexibel och vi ser att du tar ansvar för det pedagogiska uppdraget och är väl förtrogen med läroplanen.
HAGVIDSON
• har en vision och affärsidé som uttalat har personalen i centrum och som en avgörande del för att vi ska nå våra mål.
• har en närvarande och engagerad rektor på förskolan med kolleger som älskar utmaningar och med ett projektinriktat arbetssätt.
• har en verksamhet som gör skillnad och som man kan var stolt över.
• skapar utveckling genom samverkan och öppenhet
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Kollektiv avtal finns.
Välkommen med din Skriftliga ansökan, Lärarlegitimation alt. förskollärarlegitimation och meritförteckning tillsammans med CV sänds till ansokan.fyreviken@hagvidson.se
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
