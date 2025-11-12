Hagvidson Fyreviken i Hovås söker utbildad barnskötare 80-100% på vikariat
2025-11-12
På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession. För oss är det viktigt att du som vill arbeta som barnskötare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag.
Vår pedagogiska metod är projektinriktat arbetssätt, där vi har ett årslångt projekt. Projektet är som utgångspunkt i vårt arbete med de nationella mål i vår läroplan. Vi genomsyrar vårt projekt utifrån mål och riktlinjer i arbetet med Grön Flagg och Förskolan är grön flagg certifierad.
En dag på förskolan är fylld av olika möten mellan barn och pedagoger. Varje möte är betydelsefullt och en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi vill därför ta tillvara detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla.
Du är en barnskötare som är bra på detta. Du får barn att känna glädje i att göra framsteg och övervinna svårigheter. Du har förmågan att se hur barn kan lära sig i alla vardagssituationer och genom lek och fantasi utmana dem där de befinner sig.
Vi söker dig som:
• har barnskötarutbildning eller motsvarande (gymnasie- eller vuxenutbildning)
• anser att varje möte är betydelsefullt
• är nyfiken och medforskande
• vill lära dig tillsammans med barnen
• ser varje dag som ett lärorikt äventyr tillsammans med barnen och kollegorna
• är trygg i förskolans styrdokument och har erfarenhet av projektinriktat arbetssätt
• kan arbeta med digitala verktyg
• är inlyssnande och respektfull
• har en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.
• har uppdraget i fokus
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du är en trygg glad person som bidrar till ett öppet och socialt klimat. Vi söker dig som är en engagerad pedagog som sätter barnens lärande i fokus. Vi förväntar oss att du kan jobba med projekt och arbetar efter Förskolans läroplanen.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla verksamheten.
Förmåner:
kostnadsfria pedagogiska måltider.
Om anställning:
Anställningen är ett vikariat på 80-100 %.
Före anställning ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/.
Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.
Förskolan är ansluten till kollektivavtal.
intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2025-11-12Övrig information
Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Lön enligt kollektivavtal.
Förskolan Hagvidson Fyreviken är belägen i det gamla kommunalhuset i hjärtat av Hovås. Vi har en fin närmiljö och besöker gärna skogen, havet och närliggande lekparker. Ibland tar vi även bussen till biblioteket eller till Billdals park. Vi använder regelbundet våra förskolecyklar och tar med barnen på äventyr.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: ansokan.fyreviken@hagvidson.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Hovåsvägen 1 (visa karta
)
436 50 HOVÅS Arbetsplats
Hagvidson Fyreviken Jobbnummer
9602210