Hagvidson Ekot Västerås söker resurs 60% Förskolan Ekot Västerås
2025-11-15
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas. Där du är en förebild och ditt arbete är viktigt för framtiden.
Hagvidson Ekot i Västerås söker en resurs på 60% kopplat till ett barn.
Vi söker dig - som ser varje barns unika förmåga med fokus på individens utveckling och lärande.
Tjänsten är på 60% februari 2026 - juni 2026 kan eventuellt förlängas. Tjänsten kan eventuellt tillsättas tidigare än februari.
Meriterande: barnskötare eller någon annan pedagogisk utbildning, stort plus om du har erfarenhet av TAKK och tydliggörande pedagogik. Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Du ska tillsammans med dina kolleger - utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån Lpfö 18.
Planerar för flexibla lösningar kring enskilt barn och på gruppnivå.
Arbeta efter Hagvidsons ledord trygghet, delaktighet och glädje.
Utveckla en tillåtande verksamhet för barnen.
Arbeta aktivt för att stimulera nyfikenheten och lusten till att leka och lära.
Vara flexibel, positiv och tycka om att dela erfarenheter med övriga pedagoger
Verka för en god föräldrakontakt.
Om jobbet:
Vår förskola ligger i Malmaberg och är en liten familjär enhet med två avdelningar. På Hagvidson Ekot arbetar vi i mindre barngrupper under större delen av dagen. Du kommer att vara delaktig i reflektion, planering och dokumentation av verksamheten. Hos oss tas barnens intressen tillvara och deras inflytande är grunden i vår verksamhet.
Utomhuspedagogik och projektarbete i linje med Grön Flagg är prioriterat. En förmåga att skapa förtroendefulla och professionella relationer med vårdnadshavarna är av stor vikt.
Förskolan arbetar med tydliggörande pedagogik och TAKK. Läroplan (Lpfö18) och barnkonventionen följer oss i alla moment under en dag.
Vi förväntar oss att Du ska vara aktiv och följa barnet, guida och vägleda i dess lärande och progression. Det är av stor vikt att Du talar det svenska språket väl.
Du får glada pedagoger och barn som uppskattar att just Du kommer och stärker upp vår organisation. Vår kock lagar mat från grunden i förskolans kök och Du äter pedagogiskt tillsammans med barnen och övriga pedagoger.
Varaktighet: 3 - 6 månader
Meriterande
• Barnskötare - 1-2 års erfarenhet
• Elevassistent - 1-2 års erfarenhet
Välkommen med din ansökan!
Ramona Djukic
Hagvidson Ekot Västerås Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: ramona.djukic@hagvidson.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Karbenningsgatan 6 (visa karta
)
723 40 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hagvidson Ekot Västerås Jobbnummer
9606569