Hagvidson Ekot Hallstahammar Söker Glada & Kreativa Timvikarier
Om Hagvidson Ekot
Hagvidson Ekot är en förskola med stora gårdar, nära till naturen/skogen och vi är ett glatt gäng som redan nu arbetar i verksamheten med våra härliga barn. Vi söker dig som är in lyssnande, ett bollplank och som bjuder in till det dagliga mötet mellan både barn, kollegor och vårdnadshavare utifrån läroplanen.
Hagvidsons ledord är Trygghet Delaktighet och Glädje. Dessa ledord genomsyrar all vår verksamhet. Vi jobbar med mat, miljö och utomhuspedagogiska frågor på enheten. En gång i veckan lagar vi mat ute på muurikka, vi har även en lådcykel som alla avdelningar har tillgång till.
Vem är du..
Du har några års erfarenhet av yrket.
Att samarbeta med både avdelningskollegor och övriga kollegor i husen anser du är självklart. I din yrkesroll är du engagerad, professionell, initiativtagande samt tycker om att arbeta tema/projektinriktat tillsammans med barn och kollegor.
Att Du talar det svenska språket väl och har god kontakt med vårdnadshavare och en god social kompetens.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Arbetskläder i form av regnställ för utebruk finns att låna.
Pedagogiska måltider.
Hagvidson Ekot - Hallstahammar (Förskolan Ekot AB)
Publiceringsdatum: 2026-05-04
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Kollektiv avtal finns.
Läs gärna mer om Hagvidson Ekot AB - Hallstahammar på www.hagvidson.se
eller titta på instagram@hagvidsonekothallstahammar
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: jasmina.dedic@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timvikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Nibblegatan 27-29 (visa karta
)
734 32 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
