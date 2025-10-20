Hägneskolan söker elevassistent till anpassad grundskola
2025-10-20
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vi söker en elevassistent som ska arbeta i anpassad grundskola ämnesområden hos oss på Hägneskolan. I arbetsuppgifterna som elevassistent kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål.
Omsorg och vård om elever ingår för att tillgodose elevens behov.
Du kommer att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevens behov. Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper, även dokumentera dem.Kvalifikationer
Du som söker har lägst utbildning på gymnasienivå.
Meriterande med utbildning riktad mot barn och ungdomar, alternativt vård och omsorg eller utbildning rörande funktionsnedsättningar samt kunskap i tecken som stöd. Även annan utbildning (utöver gymnasienivå) i pedagogisk riktning är meriterande. Har du erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är det också en fördel.
Vi vill att du genom erfarenhet har förvärvat och stärkts i egenskaper som stresstålighet, uthållighet och förmåga att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid hinder på vägen.
Du kan visa på god samarbetsförmåga med såväl interna som externa personer runt om eleven. Du har erfarenheter som visar att du kan vara flexibel inför olika elevers personligheter och förmågor. Du intar ett professionellt bemötande i alla situationer och kan hantera fysiska och verbala frustrationsuttryck där du styr upp, hanterar och löser konflikter mellan elever och grupper.
Grundläggande är också personkemin mellan elev/vårdnadshavare och elevassistent, därav lägger vi stor vikt vid den sökandens personliga egenskaper som vi känner till eller får uppfattning om under intervjun.
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så tveka inte att skicka din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
