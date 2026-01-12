Hägersten Vvs Söker En Erfaren Vvs-Montör Heltid
Hägersten Svets & VVS AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-01-12
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hägersten Svets & VVS AB i Stockholm
Vi söker en erfaren VVS montör/Lärling med erfarenhet som är självgående samt som kan arbeta i grupp. Detta är krav då våra jobb ibland kan vara service ärenden samt installations jobb. Vi är inte heller främmande för tanken om att du själv kan projektera samt planera dina jobb om det nu skulle vara på detta vis så är detta ett stort plus. Meriterande är ifall du som person är allmänt stresstålig samt kan lösa problem ute på fältet utav egen maskin. Det finns även chans för att jobba jour och så länge du visar oss att du vill så finns det chans för dig som person att vara långvarig hos oss. Vi är en sammansvetsad grupp och vi skulle jättegärna vilja ha dig med på båten så länge du är villig att komma in i denna härliga grupp.
Om du har nån av nedanstående punkter är det meriterande
Minst 2-5 års erfarenhet
Ha en hög arbetsmoral
Serviceorienterad och bra kundbemötande
Frihet under ansvar
Skicka cv samt andra intyg som kan styrka kompetens till kontakt@hagerstenvss.se
Vi kollar igenom och återkommer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: kontakt@hagerstenvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbannons Hägersten vvs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hägersten Svets & VVS AB
(org.nr 559029-4970), https://hagerstenvvs.se/
Västberga Allé 9 8TR (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Peter Kontakt@hagerstenvvs.se Jobbnummer
9679763