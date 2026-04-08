Hägersten Svets & VVS AB söker självgående servicetekniker inom VVS
Hägersten Svets & VVS AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-04-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hägersten Svets & VVS AB i Stockholm
Hägersten Svets & VVS AB är ett etablerat VVS-företag med bas i Stockholm. Bolaget har under lång tid byggt upp ett starkt rykte genom hög kvalitet, yrkesskicklighet och nära kundrelationer.
Företagets huvudsakliga verksamhet består av servicearbeten inom VVS för både privatpersoner och företagskunder. Entreprenader förekommer, men är i regel mindre projekt som löper under kortare perioder, vanligtvis upp till en månad.
På grund av ökad efterfrågan inom serviceverksamheten söker bolaget nu flera erfarna och självgående servicetekniker inom VVS som vill arbeta långsiktigt i ett stabilt och växande företag.
Som servicetekniker inom VVS hos Hägersten Svets & VVS AB arbetar du primärt med självständiga serviceuppdrag ute hos kund. Rollen innebär stort eget ansvar där du planerar, genomför och avslutar dina uppdrag på egen hand.
Tyngdpunkten ligger på felsökning, reparation och löpande service. Entreprenadprojekt förekommer i begränsad omfattning och är kortare uppdrag, normalt med en projekttid om maximalt en månad.
Du utgår från kontoret och arbetar med egen servicebil. Rollen kräver att du är trygg i din yrkesroll och kan fatta beslut självständigt ute på fältet.
Som servicetekniker inom VVS kommer du bland annat att:
Utföra självständiga servicearbeten hos privat och företagskunder
Felsöka och åtgärda VVS-relaterade problem direkt ute hos kund
Planera och genomföra arbeten enligt arbetsorder och tidsram
Ha löpande kundkontakt och säkerställa ett professionellt bemötande
Dokumentera och återrapportera utförda arbeten
Delta i mindre installations och entreprenadarbeten vid behov
Önskad profil:
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som VVS-montör
Gedigen erfarenhet av servicearbete inom VVS (krav)
Förmåga att arbeta självständigt och driva uppdrag från start till färdigställande
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Gymnasial utbildning inom VVS
Erfarenhet av både service och installation
Erfarenhet av jourarbete
Förmåga att planera och projektera egna uppdragPubliceringsdatum2026-04-08Dina personliga egenskaper
Självgående: Du tar fullt ansvar för dina serviceuppdrag och arbetar självständigt ute hos kund.
Serviceinriktad: Du har ett professionellt bemötande och skapar förtroende i varje kundkontakt.
Lösningsorienterad: Du analyserar problem metodiskt och fattar beslut direkt på plats.
Strukturerad: Du planerar ditt arbete effektivt och håller ordning på dokumentation och material.
Ansvarstagande: Du levererar enligt överenskommelse och säkerställer hög kvalitet i varje uppdrag.
Övrig information:
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Placering: Stockholm
Utgångspunkt: Kontor i Stockholm, servicebil tillhandahålls
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Jourarbete kan förekomma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivare Hägersten Svets & VVS AB
(org.nr 559029-4970)
Västberga Allé 9 8TR (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter P Kontakt@hagerstenvvs.se
9843316