Hagavikskolan söker lärare i SO och ENG för vikariat ht-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-07-21
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu en pedagog som vill vara vikarie under hösten då ordinarie lärare kommer vara föräldraledig.
Hagavikskolan är Växjö kommuns nyaste högstadieskola. Vi slog upp portarna i augusti 2024.
Till kommande läsår kommer vi utöka skolan med ytterligare 3 klasser. Då är vi fullt utbyggda och kommer att vara ca 400 elever på skolan fördelat på 5 klasser i varje årskurs.
Vi arbetar för att erbjuda eleverna goda lärmiljöer med elevens bästa i fokus. Vi hjälps åt att hitta lösningar som gynnar eleverna och får dem att utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt.
Skolans elevhälsoteam bestående av skolledning, speciallärare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt elevkoordinator träffas varje vecka. Vi arbetar för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med en god studiero för att alla våra elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. På skolan finns även ett närvaroteam och ett trygghetsteam som träffas varannan vecka för att följa upp närvaron hos samtliga elever, arbeta med trygghetsskapande insatser, analysera resultat från skolundersökningar och arbeta med värdegrundsarbete ut i klasserna. Detta är viktiga pusselbitar som påverkar elevernas resultat positivt.
Vi värnar om en god kontakt mellan skola och hem. Från skolan vill vi erbjuda alla vårdnadshavare en god inblick i och ett gott samarbete kring elevernas skolsituation. För oss är det viktigt att föräldrarna tycker att deras barns utbildning är betydelsefull för framtiden, vilket är en framgångsfaktor för att de ska lyckas i skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av Hagavikskolan under ordinarie lärares föräldraledighet. Vi ser gärna att du har möjlighet att vara på plats 2026-09-21 men gärna ännu tidigare för att kunna gå bredvid innan läraren går hem på föräldraledighet. Du är behörig för undervisning i SO och engelska samt har gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Tjänsten passar dig som är lyhörd, flexibel, har god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras varierande behov.
Du som person
• har lätt att kommunicera i både tal och skrift och är bekväm med att knyta nya kontakter och skapa relationer. Du har god samarbetsförmåga, positiv vilja att utveckla verksamheten, du kan se möjligheter och arbeta självständigt samt ta egna initiativ
• har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare i klassrummet som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument
• är nytänkande och hittar undervisningsmetoder som passar respektive elevs inlärningsstil vilket också utvecklar eleverna, verksamheten och dig själv.
Som lärare hos oss förväntas du
• även vara delaktig i det kollegiala lärandet och det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra, såväl med ämneskollegor som med andra kollegor i arbetslaget, elevhälsan eller personal på fritidsgården
• skapar du en trygg lärandemiljö i klassrummet som genomsyras av en god studiero och ett tillitsfullt klimat
• vara mentor tillsammans med en annan kollega för elever i en av skolans klasser.
Har du ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans med pedagogerna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-21 eller enligt överenskommelse , upphör: 2026-12-22 .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 286/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Hagavikskolan
Viktoria Emvall +4647043158 Jobbnummer
10008603