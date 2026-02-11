Hagaskolan söker skicklig slöjdlärare som vill arbeta i team
Vallentuna kommun / Grundskollärarjobb / Vallentuna Visa alla grundskollärarjobb i Vallentuna
2026-02-11
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Hagaskolan är en verksamhet där trygghet, studiero samt ordning och reda är det fundament som vi bygger våra elevers akademiska framgångar på. Nu har du chansen att bli en del i vårt professionella team av skickliga och engagerade lärare samt stormentorer. Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i slöjd med fokus på trä- och metall och gärna i kombination med annat ämne.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Vår verksamhet
Hagaskolan startade 2019 och är en kommunal grundskola för elever i årskurs F-9 med cirka 850 elever och 100 medarbetare. Skolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och naturen inpå knuten. Här finns ändamålsenliga lokaler, uteklassrum samt en stor, fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande. Slöjdsalen är nybyggd och mycket välutrustad och erbjuder tack vare sin strategiska placering fina möjligheter till samverkan med andra ämnen. Hagaskolan är sedan våren 2022 en ackrediterad Erasmus+-skola vilket innebär att vi satsar extra mycket på internationalisering.
För att trivas och utvecklas i vårt team tror vi att du är en skicklig pedagog som genom ett relationellt förhållningssätt leder eleverna med tydlighet och prestigelöshet. Du är engagerad och kunnig i dina ämnen och därigenom inspirerar och entusiasmerar du eleverna att nå sin fulla potential. Vi värdesätter det kollegiala lärandet högt och vi är stolta över vår skola och det ambitiösa arbete som bedrivs här. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare i slöjd åk 4-9, främst med inriktning trä- och metallslöjd, ytterligare ämne/n i din behörighet är ett plus. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen väcker du och tar tillvara deras intresse och nyfikenhet och gör undervisningen spännande och innovativ. Du baserar din undervisning på vetenskaplig grund, har ett formativt arbetssätt, analyserar undervisningsstrategier samt utvecklar och anpassar undervisningen utifrån elevernas lärande och mot en ökad måluppfyllelse. I mötet med eleverna utvecklar du ständigt dig själv och din roll som lärare. I ditt klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Utöver pedagogiskt arbete bygger du relationer med dina kollegor och bidrar till skolans utveckling. I tjänsten ingår inget mentorsskap utan du samarbetar med våra erfarna stormentorer utifrån att de har det övergripande ansvaret för elevernas hela studiesituation och tillsammans bildar ni en helhet kring elevernas utbildning. Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare med behörighet i slöjd och gärna ett ämne till.
• Du är en skicklig och tydlig ledare i klassrummet.
• Du arbetar formativt och språkutvecklande.
• Du är digitalt kunnig, detta då mycket av det pedagogiska arbetet sker digitalt. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är noggrann och organiserad.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 10/8-26. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 12/3.
För mer information kontakta:
Biträdande rektor Linda Rainsson, mail: linda.rainsson@vallentuna.se
, tel: 08-587 849 18
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Kontakt
Biträdande rektor/specialpedagog
Linda Rainsson linda.rainsson@vallentuna.se 08-587 849 18 Jobbnummer
9737807