Hagagården i Båstad söker nattvikarie - sommaren 2026
Haga Göstorp Psykiatri AB / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2026-02-15
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haga Göstorp Psykiatri AB i Båstad
, Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Hagagården är ett privat psykiatriboende i Båstad som erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS). Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i vår verksamhet.
Nu söker vi en nattvikarie inför sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Som nattpersonal har du en viktig roll i att skapa trygghet och stabilitet under dygnets lugnare timmar. Arbetet innebär ansvar, självständighet och ett professionellt bemötande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Omvårdnad och tillsyn av boende under natten
Stöd vid oro, ångest eller sömnsvårigheter
Larmhantering
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med övrig personal vid överlämning
Vi söker dig som:
Har ett intresse för att arbeta med personer med psykiatrisk problematik
Är lugn, trygg och empatisk i ditt bemötande
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Är strukturerad och noggrann i dokumentation
Vi erbjuder:
Sommarvikariat natt ca 80 %
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att göra verklig skillnad för våra boende
Schemalagd nattjänstgöring
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till:info@hagagostorp.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haga Göstorp Psykiatri AB
(org.nr 556180-8816)
Hagagatan 24 (visa karta
)
269 35 BÅSTAD Arbetsplats
Hagagården Jobbnummer
9743212