Habiliteringspersonal Natt 82,57% till Björkbacka LSS gruppbostad
2026-01-09
Till Björkbacka söker vi en habiliteringspersonal. Björkbacka är en LSS gruppbostad som består av två hus och ligger i Vittjärv strax utanför Boden.
Arbetet är förlagt till i huvudsak natt men inkluderar resurstid som kan innebära viss dag och kväll tjänstgöring. Resurstiden och schemat kan förändras inför ny schemaperiod.
Under natten arbetar du själv och har ansvar för två hus.
Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukare i deras vardagliga liv, fritid, samt vård- och omsorgsuppgifter.
I tjänsten ingår det bilkörning med brukare som åker på olika aktiviteter.
Nattetid ligger fokus på trygghet, omvårdnad, tillsyn, städ och tvätt.Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Tjänsten är tills vidare, med schemalagd arbetstid (Natt, dag, kväll och helger).
Som person vill vi att du är flexibel, lyhörd för andras behov, noggrann, serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett bra bemötande. Du har även lätt för att samarbeta med chef, kollegor och andra yrkeskategorier och du kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Under ditt arbetspass har du det yttersta ansvaret för att brukarna får en säker och trygg vård och omsorg.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift. Meriterande är datorvana och erfarenhet av dokumentation då det ingår i arbetsuppgifterna. Om du blir aktuell för anställning erbjuds du introduktion.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Enhetschef
