H I Juristbyrå söker en Legal Assistant
H i Juristbyrå AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H i Juristbyrå AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Malmö
eller i hela Sverige
H I Juristbyrå arbetar med affärsrätt, familjerätt, franchise samt migrationsrätt. Vi söker nu en ny kollega som kan assistera våra jurister i deras dagliga arbete.
Som Legal Assistent kommer ditt arbete bestå av:
Ta emot samtal
Administrera mail och byråns sociala medier
Dokumenthantering
Informationsstrukturering
Boka klientmöten
Assistera juristerna i det dagliga arbetet
Vi på H I Juristbyrå kommer ge dig löpande coaching och support i syfte att förbereda dig inför mer djupgående juridiskt arbete.
Intitial granskning av juridiska fall, innan ärendet handläggs av en jurist.
Inhämta underlag och upprätta handlingar.
Vi söker dig som kan hålla en hög servicenivå och prestera i en miljö med högt tempo. Det är en fördel om du tidigare arbetat i en assistentroll på en juridisk byrå. Ett krav är att du utöver svenska även behäskar engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: michelle@hilaw.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legal Assistant". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H I Juristbyrå AB
(org.nr 559005-2600)
Carl Akrells gata 4 (visa karta
)
115 51 STOCKHOLM Arbetsplats
H i Juristbyrå AB Jobbnummer
9543069