Gynekolog till Vårdcentralen Hjärtat i Helsingborg Deltid
2025-08-28
Vill du arbeta i en modern vårdcentral med hög kompetens, nära samarbete och möjlighet att påverka ditt arbete?
Vi på Vårdcentralen Hjärtat i Helsingborg söker nu en gynekolog som vill bli en viktig del av vårt team.
Hos oss står alltid patientens behov i centrum. Vi finns i ljusa och trivsamma lokaler på Berga, med goda kommunikationer och smidiga parkeringsmöjligheter.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och professionell utveckling är ledord. Som en del av vårt mångsidiga team får du möjlighet att bidra till framtidens primärvård - där varje kompetens gör skillnad.
Som gynekolog hos oss kommer du att:
Mötet patienter med gynekologiska besvär i en trygg och professionell miljö.
Bidra till kontinuitet och hög kvalitet i vården genom din specialistkompetens.
Ha flexibilitet att påverka schema och arbetsupplägg.
Samarbeta nära med våra distriktsläkare, sjuksköterskor och övriga yrkesgrupper.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare och specialist i gynekologi/obstetrik.
Har ett genuint intresse för primärvården och vill arbeta med gynekologiska åkommor.
Är engagerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Vi erbjuder
En flexibel deltidsanställning, enligt överenskommelse.
En arbetsplats där din kompetens värderas högt.
Möjlighet att kombinera kliniskt arbete med andra intresseområden.
En trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler med stark teamkänsla.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Vårdcentralen Hjärtats engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ayat.m-ali@vchjartat.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB
(org.nr 559184-9996)
Bergavägen 1A (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg Kontakt
Verksamhetschef
Ayat Mohamad-Ali ayat.m-ali@vchjartat.se 0707434302 Jobbnummer
