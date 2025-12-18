Gynekolog till gynekologimottagning i centrala Helsingborg
Vårdcentralen Väl Helsingborg AB / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2025-12-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårdcentralen Väl Helsingborg AB i Helsingborg
Vi utökar vår verksamhet och söker nu en specialistläkare i gynekologi till vår kommande gynekologimottagning inom tilläggsavtal i centrala Helsingborg.
Om verksamheten
Vi är en modern vårdcentral i centrala Helsingborg med starkt fokus på patienten i centrum, hög medicinsk kvalitet och gott samarbete i teamet. Inom kort startar vi ett tilläggsavtal i gynekologi med målsättningen att erbjuda trygg, tillgänglig och professionell vård för vanliga gynekologiska tillstånd.
Om uppdraget
Gynekologimottagningen kommer att inriktas på bedömning, utredning och behandling av vanliga gynekologiska åkommor, bland annat:
Menstruationsrubbningar
Klimakteriebesvär
Infektioner och underlivsbesvär
Preventivmedelsrådgivning
Blödningsrubbningar
Uppföljning och rådgivning vid godartade gynekologiska tillstånd
Uppdraget kan anpassas efter din tillgänglighet och önskad omfattning.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik
Har ett patientfokuserat och professionellt förhållningssätt
Arbetar självständigt och med hög medicinsk kvalitet
Trivs i samarbete med kollegor inom primärvård
Har intresse av öppenvårdsmottagning (erfarenhet från primärvård är meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Arbete i en ny och modern mottagning i centrala Helsingborg
Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid
Ett engagerat och välkomnande team
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och utveckla gynekologimottagningen inom ramen för tilläggsavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: alhafed@vcval.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentralen Väl Helsingborg AB
(org.nr 559409-1109)
Drottninggatan 42 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Vårdcentralen VÄL Helsingborg Jobbnummer
9652452