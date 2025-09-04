Gynekolog & Medicinskt ledningsansvarig till Tudorklinikens gyn
2025-09-04
Vill du vara med och göra skillnad inom kvinnors hälsa? Bli en del av vårt fantastiska team!
Tudorklinikens gynmottagning (Femcare gynekologi)i Halmstad är en modern och varm privat mottagning som erbjuder både fysiska och digitala tjänster, med vårdavtal inom specialistöppenvårdsgynekologi. I 25 år har vi stöttat, behandlat och inspirerat kvinnor genom livets alla faser. Med vår breda expertis erbjuder vi utredningar, behandlingar, mindre ingrepp i lokalbedövning och specialiserad hjälp inom infertilitet.
Hos oss möts du av ett engagerat team bestående av gynekologer, undersköterskor, en koordinatorsköterska och medicinska sekreterare - alla med ett genuint hjärta för vården. Nu söker vi en gynekolog som delar vår passion och vill vara med och utveckla framtidens kvinnovård. För rätt kandidat finns även möjlighet att anta rollen som Medicinskt ledningsansvarig och ingå i Femcares medicinska ledningsgrupp.
Din roll hos oss:
Som en del av oss kommer du att vara en viktig del i ett team som värdesätter samarbete och nytänkande.
Du får möjlighet att:
Möta patienter med olika behov i en varierad vardag som kan innefatta både fysiska och digitala besök, konsultationer, utredningar och polikliniska operationer.
Hjälpa par att uppfylla sin dröm om barn genom att utföra infertilitetsutredningar och behandlingar.
Arbeta både självständigt och tillsammans med ett engagerat team.
Bidra till utvecklingen av vår verksamhet - och kanske till och med ta medicinskt ansvar om det lockar.
Vi söker dig som:
Är specialist inom gynekologi och obstetrik.
Har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa engagemang.
Trivs i en roll där du både är problemlösare och teamspelare.
Vill vara med och forma en vårdmiljö där varje patient känner sig sedd och hörd.
Erfarenhet av infertilitetsbehandling är ett stort plus, men viktigast är din vilja att bidra med kompetens och engagemang.
Vad vi erbjuder:
En välkomnande och familjär arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas.
Ett varierande och stimulerande arbete som verkligen gör skillnad.
Chansen att arbeta både med fysiska och digitala besök, vilket ger dig möjlighet att forma din arbetsvardag på ett flexibelt sätt.
Möjligheten att vara med och bygga vidare på en väletablerad och respekterad verksamhet.
Arbetstid och anställningsform:
Arbetstider: måndag - fredag, 08:00-17:00, med möjlighet att arbeta digitalt övrig tid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Heltid är önskvärt, men vi är flexibla och öppna för dialog.
Så här ansöker du:
Låter det här som din nästa utmaning? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Har du frågor?
Du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer om tjänsten.
Låt oss tillsammans fortsätta göra skillnad - en patient i taget. Välkommen till Tudorklinikens gynmottagning.
Kontakta gärna vår VD Jennie Wijk vid ytterligare frågor eller funderingar.
Kontakt: jennie.wijk@femcare.com
