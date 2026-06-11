Gympa tränare för barn 2-6 år på Lilla Gympastjärnan Östermalm
Perfect Group in Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-11
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🌟 Där små krabater blir akrobater! 🌟
Vill du vara med och skapa rörelseglädje för barn?
Lilla Gympastjärnan söker nu tränare till våra gymnastikklasser för barn 2–6 år. Vi kombinerar lek, hinderbanor och motorik i en energifylld premiumverksamhet för de allra minsta.
Om rollen
Du leder gymnastikpass för barn 2–6 år och skapar trygghet, energi och rörelseglädje i gruppen.
Du behöver inte vara avancerad gymnast – det viktigaste är att du är trygg med barn, gillar rörelse och tycker om att leda.
📍 Var? Gymnastiksalar runt om i Stockholm
📅 När? 8 veckor med start v. 37 – minst 2 terminer
Vi söker dig som:
✔ gillar barn och rörelse
✔ är social, trygg och ansvarstagande
✔ har gärna bakgrund inom gymnastik, dans, cheerleading, pedagogik eller annan idrott
Vi erbjuder:
💰 Branschens bästa villkor – vi värdesätter dig!
👕 Snygga arbetskläder – du representerar en premiumverksamhet
📚 Betalda personalträffar & fortbildning – vi växer tillsammans
💛 Oslagbar gemenskap – du blir en del av ett kreativt & passionerat team
Om Lilla Gympastjärnan & Perfect Activity
Lilla Gympastjärnan är en del av Perfect Activity, där vi erbjuder gymnastik, dans och fotboll för barn.
Redo att sätta fart på din gymnastikresa? Läs mer & ansök på www.gympastjarnan.se
Meriterande: gymnastiktränare, gymnast, idrottsledare, pedagogik, dans eller annan rörelsebakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perfect Group in Sweden AB
(org.nr 559475-1447), https://gympastjarnan.se Arbetsplats
Lilla Gympastjärnan Jobbnummer
9959499