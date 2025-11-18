Gymnastikinstruktör på Lilla Gympastjärnan

Perfect Group in Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Solna
2025-11-18


Där små krabater blir akrobater!
Vill du vara med och skapa rörelseglädje för barn - och ge kullerbyttagaranti på köpet? Lilla Gympastjärnan är premiumgymnastik för de minsta, där vi kombinerar lek, motorik och akrobatik i en energifylld gemenskap.

Om rollen
Var? Gymnastikhallar i Solna.
Vem? Barn 2-6 år i små barngrupper.
När? 8 veckor med start v. 7 - minst 2 terminer.
Hur? Du inspirerar, undervisar & formar nästa generations små stjärnor.

Vad du får
Branschens bästa villkor - vi värdesätter dig!
800 kr i start up-lön varje termin.
Snygga kläder - du representerar en premiumverksamhet.
Betalda personalträffar & fortbildning - vi växer tillsammans.
Oslagbar gemenskap - du blir en del av ett kreativt & passionerat team.

Är du vår gympastjärna?
Du älskar att jobba med barn och rörelse.
Du har bakgrund inom gymnastik, dans, cheerleading eller idrott.
Du kan inspirera, leda & skapa glädje i en grupp.

Om Lilla Gympastjärnan & Perfect Activity
Lilla Gympastjärnan är en del av Perfect Activity, där vi skapar magi inom gymnastik, dans, fotboll och simning för barn.

Redo att sätta fart på gymnastikresan? Läs mer & ansök på www.gympastjarnan.se

Meriterande: gymnastiktränare, gymnast, idrottsledare, pedagogik, dans eller annan rörelsebakgrund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Perfect Group in Sweden AB (org.nr 559475-1447), https://gympastjarnan.se

Arbetsplats
Lilla Gympastjärnan

Jobbnummer
9609741

