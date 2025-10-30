Gymnastikinstruktör på Lilla Gympastjärnan
2025-10-30
Där små krabater blir akrobater!
Vill du vara med och skapa rörelseglädje för barn - och ge kullerbyttagaranti på köpet? Lilla Gympastjärnan är premiumgymnastik för de minsta, där vi kombinerar lek, motorik och akrobatik i en energifylld gemenskap.
Om rollen
Var? Gymnastikhallar i Göteborg City.
Vem? Barn 2-6 år i små barngrupper.
När? 8 veckor med start v. 7 - minst 2 terminer.
Hur? Du inspirerar, undervisar & formar nästa generations små stjärnor.
Vad du får
Branschens bästa villkor - vi värdesätter dig!
800 kr i start up-lön varje termin.
Snygga kläder - du representerar en premiumverksamhet.
Betalda personalträffar & fortbildning - vi växer tillsammans.
Oslagbar gemenskap - du blir en del av ett kreativt & passionerat team.
Är du vår gympastjärna?
Du älskar att jobba med barn och rörelse.
Du har bakgrund inom gymnastik, dans, cheerleading eller idrott.
Du kan inspirera, leda & skapa glädje i en grupp.
Om Lilla Gympastjärnan & Perfect Activity
Lilla Gympastjärnan är en del av Perfect Activity, där vi skapar magi inom gymnastik, dans, fotboll och simning för barn.
Redo att sätta fart på gymnastikresan? Läs mer & ansök på www.gympastjarnan.se
Meriterande: gymnastiktränare, gymnast, idrottsledare, pedagogik, dans eller annan rörelsebakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perfect Group in Sweden AB
(org.nr 559475-1447), https://gympastjarnan.se Arbetsplats
Lilla Gympastjärnan Jobbnummer
9580980