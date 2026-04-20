Gymnasielärare till Sannarpsgymnasiet
2026-04-20
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Sannarspgymnasiet är Halmstads största idrottsgymnasium med riksidrottsgymnasium (RIG) i bordtennis, nationella idrottsutbildningar (NIU) i volleyboll, fotboll, handboll, simning, bordtennis, friidrott samt bordtennis. Samt Lokal idrottsutbildning (LIU) i fotboll, handboll, konståkning och gymnastik. Idrott och hälsa samt rörelseglädje genomsyrar skolans verksamhet. Till Sannarpsgymnasiet tillhör även Kristinehedsgymnasiet med fordons- och transportprogrammet. Våra utbildningar bidrar till att skapa grunden för en hållbar studiemiljö med studier och hälsa i centrum.
Vill du vara med och utveckla både undervisning och elevernas framtid?Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och pedagogiska lärare inför höstterminen 2026, främst inom följande gymnasiegemensamma ämnen:
naturvetenskap
svenska
svenska som andraspråk
samhällskunskap
engelska
matematik
idrott- och hälsa.
Även andra ämnen kan vara av intresse inklusive yrkesämnen inom:
vård- och omsorg
barn- och fritidsprogrammet.
Du ingår i ett arbetslag knutet till ett av skolans program och samarbetar nära kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö. Beroende på verksamhetens behov kan du även ha undervisning på andra program, vilket ger möjlighet till ämnesövergripande samarbete och pedagogiskt utbyte.
Du ansvarar för att:
planera, genomföra och utvärdera undervisningen
bedöma elevernas måluppfyllelse
ge tydlig återkoppling till eleverna för att stödja deras lärande.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:
lärarexamen för undervisning på gymnasienivå
god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och samarbetspartners.
Beroende på din ämneskombination kan det vara särskilt meriterande om du:
Har ett etablerat kontaktnät inom aktuella ämnen
Har erfarenhet av handledning, APL-samordning eller andra arbetslivskontakter
Har arbetat med yrkesutbildningar, vuxenutbildningar eller liknande verksamheter
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Det dagliga arbetet bygger på mycket samarbete med dina kollegor och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att lagarbetet ska fungera.
Personliga kompetenser
I uppdraget som lärare inom gymnasiegemensamma ämnen eller yrkesämnen är samarbete en nyckelkompetens, då du arbetar nära kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Med en tydlig serviceinriktning möter du elevernas behov genom pedagogisk undervisning och återkoppling som stödjer deras måluppfyllelse. Rollen kräver flexibilitet, eftersom undervisning kan ske på olika program och möjliggöra ämnesövergripande samarbete. Du är även planerande och strukturerande genom att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt bedöma elevernas kunskapsutveckling.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Vill du få en inblick i våra verksamheter? Här kan du se en kort film om UAF:s verksamheter
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Frennarpsvägen 8 (visa karta
)
302 44 HALMSTAD Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sannarpsgymnasiet Kontakt
Rektor
Petra Ekstrand petra.ekstrand@halmstad.se +46709220807 Jobbnummer
9865635