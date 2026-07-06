Gymnasielärare till Öknaskolans djurvårdsutbildning
Region Sörmland / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nyköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nyköping
2026-07-06
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Öknaskolan Tystberga, NyköpingPubliceringsdatum2026-07-06Om företaget
Öknaskolan och Nynäs Slott & Naturreservat ingår i Sörmlands Naturbruk, en verksamhet inom verksamhetsområde Kultur & Utbildning som är en del av Region Sörmland. Öknaskolan är ett naturbruksgymnasium med 250 elever varav 160 bor på skolans internat. Skolan erbjuder naturbruksutbildningar inom lantbruk, trädgård, hästhållning, djurvård, naturvetenskap, naturturism, anpassad gymnasieskola samt yrkesintroduktion. All produktion bedrivs ekologiskt. Sörmlands Naturbruk är en unik verksamhet i utbildnings- och kulturmiljöer med egendomar kring slott och naturreservat som med sina 3 400 ha är Sörmlandskustens största.
Lärare till inriktning djurvård sökes till Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk.
Öknaskolans Naturbruksgymnasium söker dig med stor kunskap och intresse av djur och djurvård. Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär undervisning inom djurvårdinriktningen. Kommande läsår blir det kurserna/ämnena sällskapsdjur, hundkunskap och djurhållning sällskapsdjur. Du erbjuds ett stimulerande arbete där vidareutveckling är en självklarhet. Öknaskolan har ett djurhus med reptiler, gnagare och fåglar samt ett hunddagis. Du kommer att arbeta tillsammans med vår andra djurlärare, vår veterinär och två kunniga instruktörer. Arbetslaget planerar en hel del tillsammans för att ge våra elever de bästa förutsättningarna. Som lärare på Öknaskolan är du i hög grad delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, värdegrundsarbetet och den pedagogiska utvecklingen. I tjänsten ingår mentorskap.
Din kompetens
Vi söker dig som har stor kunskap om djur och djurvård och vi ser gärna att du är utbildad yrkeslärare. Du har god samarbetsförmåga och är en tydlig ledare i klassrummet. Du kan anpassa dig till olika situationer och kan lätt skapa engagemang och delaktighet. Tillsammans med övriga medarbetare tar du ansvar för hela skolans verksamhet. Du har en förmåga att se möjligheter till integrering mellan såväl ämnesområden som teori och praktik.
B-körkort är ett krav
Sörmland är ett län med mångfald hos befolkningen och vi vill spegla denna verklighet. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provanställning.
Information om tjänsten lämnas avKontakt
Louise Rehnström, biträdande rektor 076-145 02 48, louise.rehnstrom@oknaskolan.seFacklig kontakt
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00
Kom och jobba hos oss på Öknaskolan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-26.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Hemsidor
Läs mer om våra verksamheter på www.oknaskolan.se
(http://www.oknaskolan.se/)
och www.nynasslott.se
(http://www.nynasslott.se/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RKUS-26-020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9993726