Gymnasielärare till International Baccalaureate (IB)
2026-02-11
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Ehrensvärdska gymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder ett varierat utbud av gymnasieutbildningar, både studieförberedande och yrkesprogram. På skolan går det ca.640 elever. Vi är ett härligt gäng på 70 personer som gör allt vi kan för att få eleverna att lyckas med sina studier, att tro på sig själv och sin framtid.
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt IB-program.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Undervisa på IB-Diploma programmet i ämnena Biology, Chemistry och möjligtvis på Environmental Systems and Societies (ESS).Undervisningen kan ske på standard samt higher level. Undervisning kan även förekomma på andra nationella program.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Ett stort engagemang i de ämnen man undervisar i.
Du behöver en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnena biologi, kemi, EESi samt CAS
Du är stresstålig, strukturerad samt flexibel.
Det är meriterande att du har erfarenhet av IB-systemet.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Charlott Swärdh Charlott.Swardh@karlskrona.se Jobbnummer
9737083