Gymnasielärare till De Geergymnasiet
Brinner du för elevers lärande och vill arbeta i en miljö som andas kultur och kreativitet?
Vilka är vi?
De Geergymnasiet utgör en resultatenhet med ca 800 elever och 140 medarbetare. På De Geergymnasiet erbjuder vi följande program: Estetiska programmet, Samhällvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Hotell och turismprogrammet samt Anpassad gymnasieskola. Här finns endast legitimerade lärare och ett välutvecklat elevhälsoteam.
De Geergymnasiet erbjuder en dynamisk och inkluderande lärmiljö för att främja självständighet och hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Vi värdesätter samarbete och gemenskap mellan kollegor för att tillsammans kunna skapa en positiv vardag för våra elever. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar proaktivt för att stimulera kreativitet och utveckling.
Vi söker nu efter två legitimerade gymnasielärare med en kombination av minst två av följande ämnen: engelska, psykologi, sociologi, filosofi och/eller idrott och hälsa.Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Du undervisar i minst två av ovan nämnda ämnen på flera av våra program. Under läsår 26/27 kommer tjänsterna troligtvis till övervägande del vara på samhällsprogrammet. Tjänsterna omfattar även uppdrag som mentorer, vilket innebär ett tätt samarbete med elevhälsoteamet och ditt arbetslag.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare, kollegor och med andra som verkar i skolan. Detta för att nå en hög måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Du utgår från den elevgrupp du möter och skapar en varierande och utmanande undervisning utifrån elevernas behov. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du leder, motiverar och skapar engagemang i undervisningssituationen och du utvärderar och utvecklar din undervisning systematiskt.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation som gymnasielärare i minst två av ämnena engelska, psykologi, sociologi, filosofi och/eller idrott och hälsa. Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet och det är meriterande om du har undervisat på gymnasiet. Du är väl insatt i skolans styrdokument.
Som person är du trygg och stabil med förmågan att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du samarbetar väl i team, delar med dig av kunskap och bidrar aktivt till ett positivt och utvecklande arbetsklimat.
Du har en god pedagogisk insikt där du är tydlig och anpassar undervisningen efter elevernas olika förmågor och behov. Du motiverar, entusiasmerar och skapar förutsättningar för varje elev att nå sin fulla potential. Samtidigt har du förmågan att sätta ramar och skapa studiero när det behövs.
Du har en välutvecklad muntlig kommunikativ förmåga och förmedlar information på ett tydligt, strukturerat och tryggt sätt. Du anpassar ditt språk utifrån elevernas förutsättningar och säkerställer att budskapet når fram och förstås av alla. Du kommunicerar mycket väl på svenska, i både tal och skrift.
Då vi jobbar med människor ser vi att du är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och variationer i arbetstempo under dagens gång. Vidare är du driven och uthållig, hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt och arbetar målmedvetet även när förutsättningarna förändras.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 maj
Kontakt: Rektor Johanna Fornasaro, mailto:johanna.fornasaro@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
