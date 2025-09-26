Gymnasielärare Svenska/Svenska som andra språk och engelska
2025-09-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
En dag på jobbet
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala gymnasieskola med introduktionsprogram och nationella yrkesförberedande program. Vi har ca 280 elever och eftersom vi är en liten skola är det lätt att lära känna alla elever och all personal.
Vi söker nu skyndsamt en kollega med behörighet i Sve/Sva och Engelska till vårt Introduktionsprogram. Undervisning kan även ske på våra nationella program. På Torekällgymnasiet har vi Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggning, Barn och Fritid samt Vård och Omsorg. Vi har även ett fåtal elever som läser Programinriktat val. Tjänsten är ett vikariat läsåret ut, sysselsättningsgrad 100%, med start omgående.
Vi söker dig som bygger trygga och positiva relationer med eleverna och som kan stötta i deras utbildningsresa. Som lärare på introduktionsprogrammet behöver du vara van att anpassa skoldagen efter elevernas behov och dagsform. Du har hög relationell kompetens och du är en trygg person med stor personlig mognad som har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande. Du ser elevernas förmåga att utvecklas som någonting självklart och du ser möjligheterna i stället för hindren. Du vill ta dig an utmaningen att följa elever med olika pedagogiska behov och att leda var och en mot ökad kunskap och självständighet. Då du kommer att samarbeta med flera olika yrkeskategorier och andra myndigheter är din förmåga att kommunicera och samarbeta viktig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På skolan har vi ett starkt elevhälsoteam som du också samarbetar tätt med. Här har vi studiecoacher anställda och de arbetar med främjande av närvaro och studiemotivation och övertar flera traditionella mentorsuppgifter som till exempel administration kring frånvarohantering, vilket innebär att tid frigörs för läraren att fokusera på det som direkt rör lärandet. Det är av stor vikt att du har ett flexibelt förhållningsätt där du sätter elevens bästa i centrum och är redo att handleda eleverna, på olika sätt, mot olika mål med hjälp av olika strategier.
Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete på skolan där vi arbetar med att utveckla undervisningen och forma utbildningen så att eleverna tydligt ser en röd tråd mot målet. Vi arbetar med olika spännande värdeskapandelärande projekt på skolan. Du kommer tillsammans med dina kollegor utveckla det arbetet och hitta fler vägar för dina elever att motiveras och nå sina mål. Vårt Introduktionsprogram växer i storlek och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att den ska möta alla elevers behov.
Vem är du?
Krav:
• Examen med gymnasielärarlegitimation i Svenska/Sva och Engelska
• Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Meriterande
• Erfarenhet av undervisning på gymnasieskola både nationella och introduktionsprogram
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på gymnasieskola
Personliga egenskaper:
• Du har hög relationell kompetens och du är en trygg person med stor personlig mognad som har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande
• Du ser elevernas förmåga att utvecklas som någonting självklart och du ser möjligheterna i stället för hindren
• Du vill ta dig an utmaningen att följa elever med olika pedagogiska behov och att leda var och en mot ökad kunskap och självständighet
Vi erbjuder dig
Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Till exempel erbjuds alla anställda ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt många förmånliga erbjudanden i vår förmånsportal.
Läs mer om våra förmåner på vår externa hemsida
Välkommen till oss!
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala yrkesgymnasium. Skolan har en stark koppling till yrkeslivet och branscherna. Hos oss sätter vi yrkesstoltheten i fokus och skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket.
Efter avslutad utbildning kan eleverna gå direkt till arbetslivet eller studera vidare. På Torekällgymnasiet kan eleverna även kombinera sina studier med elitsatsning inom sin idrott genom att söka NIU-utbildning och på skolan finns också ett yrkesintroduktionsprogram inom bygg- och anläggning, vård- och omsorg, samt barn- och fritid.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
