Gymnasielärare Svenska och Svenska som andraspråk sökes till Laholms kommun
2025-10-10
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vuxenutbildningen i Laholm finns inom utbildningsförvaltningen och vi bedriver kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, inom Komvux som anpassad utbildning och i svenska för invandrare samt yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasial nivå. Vi jobbar mycket med det entreprenöriella förhållningssättet och att medarbetarna ska vara delaktiga i att driva utvecklingen och utformningen av våra yrkesutbildningar framåt.
Vi har ett tätt samabete med gymnasieskolan, studie- och yrkesvägledarna och administrationen där vi hjälps åt i det dagliga arbetet.
Vi har även olika former av uppdragsutbildningar i nära samarbete med kommunens olika verksamheter samt Laholms näringsliv.
Vuxenutbildningen i Laholm har utbildningar i svenska, SVA, engelska och matematik på grundläggande nivå samt gymnasienivå.
Vuxenutbildningen i Laholm har god måluppfyllelse, men det finns alltid utvecklingsområden att fördjupa sig inom och det ser vi som ett viktigt arbete i vårt ständiga förbättringsarbete hos oss i Laholm.
Vuxenutbildningen lägger nu ut en tjänst där vi skyndsamt behöver en kollega som kan undervisa i svenska på grund- och gymnasienivå.
Som lärare i svenska kommer du att ingå i ett arbetslag med lärare i matematik och engelska. Du kommer att bli en medspelare där ni tillsammans planerar utbildningar och lägger schema för att hitta skapa bästa möjliga synergieffekter.
Är du den vi söker?
Du som söker ska vara legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå, gärna med erfarenhet av vuxenutbildning.
Du är nyfiken, flexibel och intresserad av att möta elever från olika kulturer och med blandade erfarenheter.
Du har också intresse för och förmåga att leda vuxnas utveckling. Som lärare är du en tydlig ledare och har förmåga att skapa sammanhang och struktur samt goda relationer.
Du är kreativ och lösningsfokuserad och kan bidra till att utveckla arbetssätt och innehåll utifrån elevernas och verksamhetens behov. Som person har du en utpräglad samarbetsförmåga, stort engagemang och tålamod.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tjänsten är en semestertjänst
Tillsvidareanställning, tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Övriga upplysningar
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
