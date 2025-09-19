Gymnasielärare samhällskunskap och annat ämne, Erik Dahlbergsgymnasiet
2025-09-19
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu finns det möjlighet för dig som vill undervisa på Erik Dahlbergsgymnasiet att bli en del av oss. Du kommer att undervisa elever i samhällskunskap i kombination med annat ämne och genom din nyfikenhet och ditt engagemang inspirera till goda studieresultat. Du får tillsammans med oss skapa miljöer som främjar elevernas lärande och utveckling samt aktivt delta i skolans utvecklingsarbete.
Vidare blir du även en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du likt övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat mentorskap.
Välkommen till oss
Erik Dahlbergsgymnasiet är den största gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Hos oss går över 1500 elever utspritt på fyra högskoleförberedande program, två yrkesprogram och två yrkesintroduktionsprogram. Vi är cirka 160 i personalen som alla arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för skolans ungdomar. Erik Dahlbergsgymnasiet är omvittnat trivsam och präglas av delaktighet, inflytande och trygghet.
Du kommer till en arbetsmiljö med kompetenta och drivna kollegor, där du kommer att kunna bidra oavsett om du är nyexaminerad eller mer erfaren lärare. Programmen såväl som skolan är attraktiv för eleverna och skolan har ordentliga institutioner för både språkämnen och naturvetenskapliga ämnen, där du kommer finna rikligt av material som kontinuerligt uppdateras.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. https://www.edgymnasiet.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasiet i samhällskunskap i kombination med ett annat ämne. Inom Ekonomiprogrammet kommer vi framåt att erbjuda fördjupningsämnen som Internationella relationer samt Ledarskap och organisation. Därför ser vi gärna att du har kompetens inom dessa områden. Vidare är det en stor fördel om du har erfarenhet av att undervisa på gymnasienivå, men det är inget krav.
Som person har du hög självständighet och initiativförmåga. I denna rekrytering kommer vi att fästa stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet. Din förmåga att intressera och entusiasmera värderar vi högt, likaså din flexibilitet och utvecklingsförmåga.
Våra förväntningar på dig som lärare är att du:
- Skapar goda relationer med kollegor och elever
- Verkar för en god studiero i klassrummet
- Arbetar med ett formativt arbetssätt
- Ser till att eleven får inflytande över sitt eget lärande
- Är kunnig inom ditt ämne och genomför en strukturerad och variationsrik undervisning.
- Använder en kommunikativ svenska i tal och skrift
En stor del av kommunikationen med elever och vårdnadshavare sker via Vklass som är Jönköpings kommuns lärplattform. För vår interna kommunikation använder vi i huvudsak MS Teams. Vi förutsätter därför att du är väl förtrogen med att arbeta i en lärplattform och att du på ett naturligt sätt använder digitala lärresurser i undervisningen.
Bra att veta
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som gymnasielärare i samhällskunskap och annat ämne.
Lena Bäckman, rektor 036-106205
