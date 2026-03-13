Gymnasielärare samhällskunskap, historia, geografi
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Gymnasieskolan Hjalmar Strömerskolan söker gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi inför hösten 2026. Skolan har cirka 250 gymnasieelever fördelade på tio nationella program samt introduktionsprogrammen. Hjalmar Strömerskolan är en mindre och personlig skola med fokus på goda studieresultat, internationella samarbeten och nära kontakt mellan elever och personal.
Vi bedriver verksamheten i nära samarbete med det lokala näringslivet och andra organisationer. Skolan är certifierad som Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege, samt examinerar även diplomerade gymnasieekonomer. Vi arbetar aktivt med kunskaps- och värdegrundsuppdraget och har en god struktur för det systematiska kvalitetsarbetet.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i gymnasieskolans program. Som lärare ansvarar du för de kurser eller ämnesom ingår i tjänsten och arbetar med hela undervisningsprocessen.
Det innebär:
* Planering och genomförande av undervisning
* Bedömning, examination och betygsättning
* Omdömen och uppföljning av elevernas utveckling
Du ingår i både ämneslag och programlag och bidrar aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete. Hos oss är kollegialt lärande en central del av verksamheten, och du får möjlighet att delta i såväl pedagogiska diskussioner som utvecklingsinsatser.
För nya lärare erbjuder vi strukturerat mentorsstöd för att ge en god start in i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasienivå.
* Du är en engagerad och kunnig ämneslärare med god pedagogisk förmåga och vilja att arbeta med varierade undervisningsmetoder.
* Du skapar goda relationer till elever och har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet.
* Du arbetar formativt, värnar om inkludering och anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
* Du är van att använda digitala verktyg i undervisningen och ser IT som ett naturligt stöd i det pedagogiska arbetet.
Som person är du samarbetsvillig, lyhörd och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Hos oss arbetar elever, personal och vårdnadshavare tillsammans för att skapa en trygg, trivsam och utvecklande skolmiljö.
